LIG넥스원, IT서비스 혁신대상 국방부장관 단체상

LIG넥스원은 12일 2025 대한민국 IT서비스 혁신대상 국방부 장관 단체상을 수상했다고 13일 밝혔다.

대한민국 IT서비스 혁신대상은 한국IT서비스학회와 한국IT서비스산업협회 등이 공동 주최해 성공적 기술혁신과 일자리 혁신을 이뤄낸 IT서비스 분야 단체나 개인에게 수여하는 상이다.

국방부 장관 단체상은 국방 분야에서 IT서비스 개발, 사업 활성화, 해외진출 등을 통해 국내IT서비스 기술 및 산업발전에 공헌한 단체에게 수여한다.

최종진 LIG넥스원 미래전장사업부문 부문장(왼쪽에서 2번째)이 회사를 대표해 상을 받았다. (사진=LIG넥스원)

LIG넥스원은 미래 안보를 디자인하는 첨단 기술 기업으로 육·해·공 전 영역에 결쳐 고성능 첨단 무기체계를 개발하고 있다.

단순 하드웨어 제조를 넘어 4차 산업혁명 기술을 국방시스템에 융합해 SW 기반 시스템 지능화와 미래 전장 솔루션을 현실화하는 '스마트 국방 디지털 전환' 선도 기업으로 인정받았다.

미래 안보에 필수적인 첨단 IT 기술 분야에 선제적으로 투자해 차세대 방산 시스템을 구축할 뿐 아니라, 독보적인 기술력을 바탕으로 해외 시장에 대규모 수출을 성공시키며 K-방산의 위상을 제고하고 있다.

구체적인 실적을 바탕으로 글로벌 기술 기업으로 도약하고 있어 'K-방산의 IT 엔진'이라는 점을 높이 평가받았다.

LIG넥스원 관계자는 "첨단 무기체계의 개발과 글로벌 수출은 LIG넥스원의 SW기반 IT서비스 역량이 국제적으로 인정받은 결과"라며 "미래 안보 환경을 주도하는 첨단 기술 및 IT서비스 혁신 기업임을 공식적으로 인정받은 것"이라고 말했다.