LIG넥스원, 국내외 ESG평가 전 부문 'A등급 이상'

LIG넥스원은 올해 주요 국내외 환경·사회·지배구조(ESG) 평가에서 전 분야 'A등급 이상'을 받았다고 5일 밝혔다.

LIG넥스원은 지난 9월 글로벌 평가기관 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI)에서 주관하는 2025 ESG 평가에서 3년 연속 'AA 등급'을 획득했다. AA등급은 평가 대상 기업 중 상위 17%에 해당하는 등급으로 국내 방산업계에서 가장 높은 수준이다.

LIG넥스원 판교하우스 (사진=LIG넥스원)

이어 국내 ESG 평가기관인 한국ESG기준원(KCGS) 평가에서도 ‘A’등급을 획득했다. 2022년부터 4년 연속 A등급을 유지하며, ESG 경영체계 신뢰성과 지속가능경영 성과를 입증했다.

LIG넥스원은 품질관리시스템과 임직원 소통 및 참여 프로그램 등의 분야에서 우수한 평가를 받았다. 방산물자 전 생산 공정에 걸쳐 엄격한 품질관리 프로세스를 적용하고, 협력회사를 대상으로도 지원 및 교육 활동을 해왔다.

또한 전 임직원들이 업무에 자율성을 갖고 개개인 삶의 균형을 맞추기 위한 '자율출근제', 자기개발과 재충전의 시간으로 활용할 수 있는 'L-프레시 휴가제도', 임직원 가족들을 초대해 함께 즐기는 '패밀리데이' 등 프로그램을 진행해 왔다.