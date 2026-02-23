[1분건강] 관절 뻣뻣 붓고 열감 있다면 ‘류스타스관절염’일수도

아침에 일어났을 때 관절이 뻣뻣하거나 붓고, 열감이 느껴진다면 류마티스관절염일 수 있다.

류마티스관절염은 자가면역 이상으로 관절에 만성적인 염증이 발생하는 질환이다. 자가면역질환 특성상 관절뿐 아니라 폐나 혈관 등 전신에 염증을 유발할 수 있다. 건강보험심사평가원 국민관심질병 통계에 따르면, 지난 2024년 류마티스관절염으로 병원을 찾은 환자는 총 24만6천858명으로 나타났다.

이 가운데 여성 환자는 18만5260명으로 전체의 약 75%에 달했다. 60대~70대 환자 수가 가장 많지만, 다양한 연령대에서도 발생한다.

사진=픽사베이

류마티스관절염은 아직 정확한 발병 원인이 밝혀지지 않았으며, 유전적 소인이 있는 사람에게 담배, 스트레스, 약물 등의 환경 요인이 영향을 미친다. 초기 피로감, 미열, 전신 근골격 통증 등 전신 증상이 먼저 나타날 수 있다. 이후 손가락이나 발가락 등 작은 관절을 주로 침범하는 염증이 발생한다.

또 관절 마디가 붓고 쥐거나 움직일 때 쑤시는 통증이 동반된다. 병이 진행되면 여러 관절이 동시에 침범되는 양상을 보이며, 염증이 반복될 경우 관절 변형으로까지 이어질 수 있다.

류마티스관절염은 초기 증상이 모호하고 일시적으로 호전되는 경우가 많아 단순 관절통으로 넘기기 쉽다. 이로 인해 진단이 늦어지는 사례도 적지 않다.

만약 아침에 손가락이 뻣뻣해 주먹을 쥐기 어렵고 증상이 1시간 이상 지속되거나, 손가락·손목·발가락 등 여러 관절이 양쪽으로 붓고 통증이 지속되거나 반복된다면 정밀검사를 받아야 한다. 관절 주위가 붓고 만졌을 때 뜨끈한 열감이 느껴지는 경우에도 마찬가지다.

류마티스관절염은 발병 초기에 치료를 시작할수록 예후가 좋다. 치료는 우선 경구 항류마티스약제를 중심으로 시작하며, 환자의 증상과 질환 활성도에 따라 약제를 단계적으로 조절한다.

김세희 강동경희대병원 관절류마티스내과 교수는 “류마티스관절염은 조기 발견해 적절한 치료를 시작하면 관절 변형과 그로 인한 장애를 예방할 수 있다”라며 “약에 대한 막연한 두려움으로 치료를 미루기보다 의료진과 상의해 본인에게 맞는 치료를 이어가야 한다”라고 조언했다.