[1분건강] 설 음식 장만에 손목·무릎 아프다면

설 명절에 음식 장만을 하느라 손목과 무릎이 아프다면 스트레칭 등을 통해 통증을 줄이거나 예방할 수 있다.

명절에 주부들은 오래 앉아서 다량의 음식을 만들기 때문에 무릎 관절에 무리를 주게 된다. 또 앉았다 일어났다를 반복하면 무릎관절에 통증을 유발하게 된다. 음식은 되도록 바닥이 아닌 식탁에 앉아서 하고, 음식 준비가 끝날 때마다 손목과 무릎관절 등을 펴주는 위한 간단한 스트레칭을 해줘야 한다.

차례상 준비로 인해 많은 음식을 하다 보니 손목이나 어깨 등의 관절을 많이 사용하게 된다. 무거운 음식 재료를 나르거나 행주, 걸레를 자주 짜는 등 손목을 자주 사용하는 경우가 많다.

사진=더바름정형외과

이런 일을 반복하게 되면 손목 부분이나 팔꿈치 부근 힘줄에 손상이 가서 염증이 생기게 된다. 음식을 나르거나 무거운 물건을 들 경우 물건을 배로 끌어당겨 팔꿈치에 가는 힘을 최대한 줄여줘야 한다.

설 명절 음식 재료를 썰 때는 잘 드는 칼을 여러 개를 미리 준비해 칼날이 무뎌지면 바꿔가며 썰거나 여럿이 나눠서 써는 것이 좋다. 그래야 손목이나 어깨에 무리가 가지 않는다. 또 손목 밴드나 보호대 등을 착용하는 것도 방법이다.

또 성묫길에 오르다 보면 가파른 산에 올라갈 경우가 많다. 평소에 쓰지 않던 다리 근육을 사용하다 보면 갑자기 경련이 오거나 무릎, 발목에 통증을 일으킬 수 있다. 어르신의 경우, 넘어지면 무릎이나 손목 관절에 통증을 입을 수 있다. 성묫길에 넘어져 다쳤을 때는 압박붕대를 이용해 다친 부위를 움직이지 않게 고정하고 전문 병원을 찾아보는 것이 좋다.

이성락 더바름정형외과 원장은 "안전한 성묘를 하려면 반드시 발목과 무릎을 풀어주는 간단한 준비운동이 필요하다"라며 "등산화나 운동화를 별도로 준비하거나 지팡이를 미리 준비해야 한다"라고 조언했다.