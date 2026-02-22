[1분건강] 고령 출산 늘면서 ‘임신성 당뇨병’ 증가

출산 연령대가 높아지면서 고령 임산부에게 많이 나타나는 임신성 당뇨병이 급증하고 있다.

최근 당뇨병학회에서 발표한 당뇨병 팩트시트 자료에 따르면, 2013년~2023년 연간 분만 건수는 40만1435건에서 20만9822건으로 감소했다. 하지만 임신성 당뇨병 진단 건수는 3만377명에서 2만6089명으로 소폭 감소에 그쳐, 전체 분만 대비 임신당뇨병의 비율은 7.6%에서 12.4%로 증가했다.

출산 연령이 증가하면서 임신성 당뇨병 또한 증가해 우리나라 40세 이상 산모의 약 5명 중 1명에서 임신성 당뇨병을 동반하고 있다.

사진=강북삼성병원

임신 중에는 태아에게 에너지원인 포도당을 꾸준히 공급해야 한다. 이 과정에서 태반에서 분비되는 여러 임신 호르몬의 영향으로 산모 몸은 자연스럽게 인슐린이 잘 듣지 않는 상태가 되면서 혈당이 평소보다 올라갈 수 있다. 이를 보상하기 위한 인슐린 분비가 충분히 증가하지 못할 때 임신성 당뇨병이 발생한다.

고령 임신에서는 임신 전부터 인슐린 저항성이 더 높거나, 인슐린을 분비하는 능력이 떨어질 수 있어 임신성 당뇨병 위험이 커진다. 임신성 당뇨병은 태아·신생아에게 ▲거대아▲신생아저혈당▲신생아 호흡곤란증후군 등을 유발할 수 있고, 산모에게는 ▲전자간증/임신성 고혈압 질환 ▲양수 과다증▲난산 의 위험이 증가할 수 있다.

임신성 당뇨병 산모에서 태어난 자녀도 소아비만, 성인기 당뇨병 등 대사질환을 앓게 될 확률이 더 높다. 임신성 당뇨병은 증상이 없어 임신 24~28주에 산전 검사를 통해 반드시 확인해야 한다. 만약 임신성 당뇨 진단을 받았다고 해도 무조건 굶어서 혈당을 낮춰서는 안된다.

박세은 강북삼성병원 내분비내과 교수는 “임신성 당뇨병의 영양요법은 태아 성장에 필요한 에너지를 보장하면서 혈당을 안정적으로 유지해야 한다”라며 “저칼로리 식사나 과도한 탄수화물 제한은 바람직하지 않다”라고 조언했다.

아울러 “필요시 케톤 확인과 분할 식사, 복합 탄수화물 중심의 식사 조정, 중등도 유산소 운동이 도움이 된다”라며 “출산 후에도 4~12주 사이 추적검사와 함께 임신성 당뇨병 병력이 있는 여성은 이후 2형 당뇨병 위험이 증가하는 만큼 장기적 추적이 중요하다”라고 덧붙였다.