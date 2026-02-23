"안유진, 나영석 만난다"…티빙, 아이브 토크 라이브 공개

티빙은 채널십오야에서 정규 2집으로 돌아온 아이브(IVE) 전원이 출연하는 토크 라이브를 23일 밤 9시 30분 중계한다고 밝혔다.

이날 오후 6시 공개되는 아이브의 정규 2집 ‘REVIVE+(리바이브 플러스)’는 그간 ‘나’를 중심으로 전개해 온 서사를 ‘우리’라는 시선으로 확장한 앨범이다. 타이틀곡 ‘블랙홀(BLACKHOLE)’은 함께 끌어당기고 연결되는 힘을 노래하며, 아이브가 새롭게 정의하는 ‘주체적 연대’의 메시지를 담았다.

멤버들은 이날 오후 진행되는 앨범 발매 쇼케이스를 마친 직후 라이브 현장에 합류할 예정이다.

티빙 채널십오야 아이브 컴백 라이브 포스터 (사진=티빙)

라이브에선 신곡 ‘블랙홀’의 비하인드 스토리는 물론, 정규 앨범을 준비한 6개월간의 여정을 멤버들의 목소리로 직접 들을 수 있다. 무엇보다 나영석 PD와 안유진의 재회가 기대를 모은다.

한편, ‘채널십오야’ 라이브는 티빙 이용자라면 누구나 시청할 수 있으며, 실시간 채팅 서비스인 ‘티빙톡’을 통해 직접 응원의 메시지를 전할 수 있다.