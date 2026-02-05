티빙, 지난해 4분기 영업손실 41억원..."출범 후 최소 수치"

티빙이 5일 지난해 4분기 매출 1188억원, 영업 손실 41억원을 기록했다고 밝혔다.

티빙은 이날 CJ ENM 실적발표 컨퍼런스콜을 통해 “티빙 출범 후 가장 적은 영업 손실”이라며 “포스트 KBO 시즌임에도 광고 매출이 상승하고, 브랜드관을 비롯한 해외 판매가 상승한 부분이 반영된 결과”라고 밝혔다.

티빙은 ‘환승연애4’, ‘친애하는 X’ 등 오리지널 콘텐츠의 흥행 및 웨이브와 본격 시너지를 앞세워 지난 4분기 광고 매출이 전년 동기 대비 108.8% 성장했다.

광고 매출에 대해 티빙 관계자는 “티빙 채널 광고 시장은 지난해에 이어 올해도 완만한 감소세가 예상된다”면서도 “티빙과 웨이브라는 디지털 매체를 기반으로 방송과 디지털을 연계한 상품을 통해 디지털 중심 광고 시장에 적극 대응할 것”이라고 말했다.

채널은 광고 시장 침체 영향이 지속됐지만 ‘폭군의 셰프’, ‘태풍상사’, ‘프로보노’ 등 토일드라마의 연속 흥행으로 콘텐츠 경쟁력을 입증했다.

티빙 관계자는 “올해는 티빙 대표 메가IP를 지속 발굴하고, 스포츠 중계와 라이브, 쇼츠 등 콘텐츠를 확대할 방침”이라며 “구조적 개선을 지속해 매출보다는 연간 기준 손실 축소하는 수익성 제고에 주력할 것”이라고 밝혔다.