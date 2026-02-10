티빙, 임영웅 2025 전국투어 VOD 독점공개

티빙은 임영웅의 지난해 전국투어 콘서트 ‘임영웅 IM HERO TOUR 2025-서울(KSPO DOME)’ 공연을 담은 VOD를 오는 13일 독점 공개한다고 10일 밝혔다.

공연은 임영웅의 정규 2집 콘서트로, 지난해 11월 30일 올림픽공원 케이스포돔(KSPO DOME)에서 열렸다. ‘이제 나만 믿어요‘, ‘모래 알갱이‘, ‘들꽃이 될게요’, ‘비가 와서’ 등 정규 2집 수록곡부터 기존 명곡이 담겼다.

사진=티빙

VOD엔 팬들과 호흡하는 임영웅의 무대 매너가 담겼다. 공연의 백미인 참여형 코너 ‘영웅노래자랑’ 역시 수록됐다.

티빙은 다각도의 카메라 워크와 생생한 음향을 통해 공연장의 환호와 현장감을 정교하게 담아냈다.