삼성중공업, LNG운반선 1척 수주…3680억원 규모

올해 누적 8척 19억 달러

디지털경제입력 :2026/02/20 13:55

류은주 기자

삼성중공업이 올해 초부터 연이은 수주에 성공하며 연간 목표 달성에 드라이브를 건다.

삼성중공업은 오세아니아 지역 선사로부터 액화천연가스(LNG) 운반선 1척을 3680억원에 수주했다고 20일 공시했다. 이 선박은 오는 2028년 5월까지 인도될 계획이다.

삼성중공업의 올해 누적 수주 실적은 총 8척, 19억 달러로 연간 수주목표 139억 달러의 14%를 달성했다.

삼성중공업이 건조한 LNG운반선

선종 별로는 LNG운반선 3척, 에탄운반선 2척, 컨테이너운반선 2척, 원유운반선 1척 등 총 8척이다. 지난 13일 공시한 해양생산설비 예비작업계약 증액분 4억 달러가 반영됐다.

삼성중공업 관계자는 "연초부터 LNG운반선 수주 흐름이 순조롭게 이어지고 있다"면서 "고부가가치 선박 중심의 선별 수주 기조를 유지해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

류은주 기자riswell@zdnet.co.kr
