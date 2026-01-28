삼성중공업, 12년 만의 성과급…협력사도 동일 기준 적용

삼성중공업이 약 12년 만에 직원들에게 성과급을 지급한다.

28일 조선업계에 따르면 삼성중공업은 올해 초과이익성과급(OPI)을 기본급과 수당을 합산한 금액의 208%로 책정했다. 성과급은 오는 30일 지급될 예정이다.

지급 대상에는 삼성중공업 소속 임직원뿐 아니라 사내 협력사 직원도 포함된다. 협력사 직원은 근속 5년 이상이면 삼성중공업 직원과 동일하게 상여 기초액의 208%를 받는다. 근속 3년 이상은 80%, 2년 이상은 70% 수준으로 근속 연수에 따라 차등 지급된다.

거제조선소 (사진=삼성중공업)

삼성은 세후영업이익에서 법인세와 투자금 등 자본비용을 차감한 경제적 부가가치(EVA)를 기준으로 OPI를 산정한다. 삼성중공업은 지난 2015년부터 영업적자 등을 기록하면서 성과급을 지급하지 못했다. 지난해 순이익 흑자 전환에 성공했지만, 러시아·우크라이나 전쟁 여파로 인한 건조 계약 해지 비용 등이 반영되며 성과급 지급이 무산된 바 있다.

이번 성과급 지급 배경에는 고부가가치 선종 중심 수주 확대가 꼽힌다. 삼성중공업은 지난해 액화천연가스(LNG) 운반선과 해양 프로젝트(FLNG) 등 고부가 선박 수주 비중을 늘리며 수익성을 개선했다. 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 지난해 실적 컨센서스(증권가 전망 평균치) 매출 10조7천270억원, 영업이익 8천320억원이다. 전망치대로라면 9년 만에 매출 10조원대를 회복한다.

업계에서는 올해 성과급이 일회성에 그치지 않을 수 있다는 기대도 나온다. 불황기에 수주했던 저가 물량을 대부분 해소한 데다, 약 41조원 규모 수주잔고를 바탕으로 3년 치 이상 일감을 확보하고 있어서다. 새해에도 총 1조 2천억원 규모 선박 5척을 연이어 수주하는 데 성공했다.