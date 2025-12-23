삼성重, LNG운반선 2척 수주…연간 목표 초과 달성

삼성중공업은 오세아니아 지역 선주와 액화천연가수(LNG) 운반선 2척을 7천430억원에 계약했다고 23일 공시했다. 이 선박은 2029년 3월까지 순차적으로 선주사에 인도될 계획이다.

이번 계약으로 삼성중공업은 올해 들어 LNG운반선 9척, 셔틀탱커 9척, 컨테이너운반선 9척, 에탄운반선 2척, 원유운반선 11척, 해양생산설비 예비작업계약 1기 등 총 74억 달러를 수주했다.

삼성중공업이 건조한 LNG운반선

조선 부문은 다양한 선종의 포트폴리오로 일감을 확보하며 목표 58억 달러를 초과 달성(66억달러)했으며, 해양생산설비는 예비 작업 후속 절차와 신조 1기 계약을 조속한 시일 내에 마무리할 예정이다.

한편 이날까지 삼성중공업의 누적 수주잔고는 132척, 283억 달러를 기록했다.

삼성중공업 관계자는 "충분한 수주잔고를 기반으로 한 수익성 중심 수주 전략이 주효했다"며 "변화하는 시장 환경에 적극 대응해 나갈 것"이라고 밝혔다.