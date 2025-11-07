삼성중공업, 북미 원유운반선 2척 2901억원 수주

삼성중공업은 북미 지역 선주로부터 원유운반선 2척을 2천901억원에 수주했다고 7일 밝혔다. 이 선박은 2029년 1월까지 순차적으로 선주사에 인도될 예정이다.

이번 계약으로 삼성중공업은 총 56억 달러를 수주했다. 이중 상선은 48억 달러로 목표 58억 달러의 83%를 달성하고 있다.

해양부문은 8억 달러 규모 해양생산설비 예비작업 수주에 이어 최근 미국 델핀사로 부터 수주의향서(LOA)를 받아 목표 달성은 무난할 것으로 회사 측은 예상했다.

삼성중공업이 건조한 S-MAX 원유운반선

선종 별로는 LNG운반선 7척, 셔틀탱커 9척, 컨테이너선 2척, 에탄운반선 2척, 원유운반선 11척, 해양생산설비(1기) 예비작업계약 등 총 32척이다. 현재까지 수주잔고는 269억 달러, 125척이다.

삼성중공업 관계자는 "원유 운반선은 노후선 교체수요가 지속될 것으로 예상된다"며 "국내외 조선소와의 협력을 통한 유연한 생산 체계 구축으로 시장환경에 적극 대응해 나갈 것"이라고 말했다.