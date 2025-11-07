삼성중공업, 북미 원유운반선 2척 2901억원 수주

삼성중공업은 북미 지역 선주로부터 원유운반선 2척을 2천901억원에 수주했다고 7일 밝혔다. 이 선박은 2029년 1월까지 순차적으로 선주사에 인도될 예정이다.
이번 계약으로 삼성중공업은 총 56억 달러를 수주했다. 이중 상선은 48억 달러로 목표 58억 달러의 83%를 달성하고 있다.
해양부문은 8억 달러 규모 해양생산설비 예비작업 수주에 이어 최근 미국 델핀사로 부터 수주의향서(LOA)를 받아 목표 달성은 무난할 것으로 회사 측은 예상했다.
선종 별로는 LNG운반선 7척, 셔틀탱커 9척, 컨테이너선 2척, 에탄운반선 2척, 원유운반선 11척, 해양생산설비(1기) 예비작업계약 등 총 32척이다. 현재까지 수주잔고는 269억 달러, 125척이다.
삼성중공업 관계자는 "원유 운반선은 노후선 교체수요가 지속될 것으로 예상된다"며 "국내외 조선소와의 협력을 통한 유연한 생산 체계 구축으로 시장환경에 적극 대응해 나갈 것"이라고 말했다.