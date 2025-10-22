삼성重, '갤럭시XR'로 엔진 검사…스마트 조선소 가속

삼성중공업이 확장현실(이하 XR) 기술을 활용해 디지털전환에 속도를 낸다.

삼성중공업은 삼성전자와 'XR 기술개발 협력 MOU'를 체결하고 22일 진행된 삼성전자 '갤럭시XR' 쇼케이스 행사에서 XR 기술이 선박 검사에 활용되는 모습을 처음 공개했다.

이 날 공개된 영상에서는 '갤럭시 XR'을 장착한 작업자가 3D로 구현된 액화천연가스(LNG) 운반선 엔진을 패스스루, 핸드 트래킹 기술을 활용해 가상공간에서 검사하는 모습이 시연됐다.

'XR 기술개발 협력 MOU'는 삼성중공업이 자체적으로 개발해 온 가상현실(VR) 솔루션을 '갤럭시 XR'에 접목해 핸드트래킹과 같은 XR 기술을 사전 검증한 것이 계기가 됐다.

XR기술(갤럭시XR)을 활용해 선박 엔진을 검사하는 모습 (사진=삼성중공업)

삼성중공업은 작업자들이 조선소 환경에 쉽게 적응하고 숙련도를 높이기 위해 2018년부터 직무·안전 교육, 도면 검토 업무 등에 가상현실(VR) 솔루션을 활용하고 있다.

지난 7월에는 글로벌 선사인 '에버그린' 대만 본사에 친환경 선박의 선원 교육용 VR 솔루션을 설치하는 등 고객 맞춤형 제품도 개발하고 있다.

삼성중공업과 삼성전자는 XR 사업협력을 통해 ▲신제품 설계 및 개발 ▲공동 브랜딩을 통한 홍보 ▲차세대 사업분야 발굴 등을 수행하기로 했다.

삼성중공업은 향후 멀티모달 AI, 고성능 VST, 고성능 렌더링 기술을 접목해 XR 솔루션을 고도화할 계획이다.

이동연 삼성중공업은 조선해양연구소장(부사장)은 "이번 기술 협력을 계기로 삼성전자 XR 기술과 삼성중공업의 선박 건조 현장 활용 솔루션, 컨텐츠 개발 노하우를 융합해 스마트 조선소 구현을 앞당기고 선박 제조 경쟁력 강화에 기여할 것" 이라고 밝혔다.