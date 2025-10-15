삼성, 안드로이드 XR 헤드셋 '무한' 22일 공개

삼성전자가 오는 22일 첫 확장현실(XR) 헤드셋을 공개한다.

삼성은 15일 언팩 초대장을 배포하고 오는 22일 오전 11시 안드로이드 XR 플랫폼을 탑재한 헤드셋 기기를 공개한다고 밝혔다.

삼성은 구글·퀄컴과 함께 프로젝트 '무한'을 진행하며 인공지능(AI) 기반 안드로이드 XR 플랫폼을 개발해왔다.

삼성 갤럭시 이벤트 초대장 (사진=삼성전자)

안드로이드 XR은 가상현실(AR) 글라스 등 다양한 폼팩터에 확장되도록 설계됐다. 이번에 공개되는 제품은 이 운영체계(OS)를 적용한 첫 번째 제품이다.

삼성전자 측은 "멀티모달 AI 시대 새로운 비전과 AI 네이티브 기기의 새로운 카테고리를 열어가겠다"고 밝혔다.

행사는 삼성닷컴과 삼성전자 뉴스룸, 삼성전자 유튜브 채널에서 생중계된다.