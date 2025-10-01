갤럭시S26 울트라 렌더링 공개…"뒷면 확 바뀌었네"

삼성전자가 내년 선보일 플래그십 스마트폰 ‘갤럭시 S26 울트라’의 렌더링 이미지가 공개됐다.

IT 전문 매체 안드로이드헤드라인은 30일(현지시간) 단독 입수한 CAD 기반 갤럭시 S26 울트라 렌더링을 공개했다.

공개된 이미지에 따르면 갤럭시 S26 울트라는 평면 디스플레이를 탑재했으며, 화면 상단 중앙에는 카메라 홀이 자리잡고 있다. 베젤은 얇고 균일하며, 모서리는 살짝 둥글게 처리돼 손에 쥐었을 때 부담을 줄이도록 설계됐다.

삼성 갤럭시S26 울트라의 CAD 기반 렌더링이 공개됐다. (출처=온리크스/안드로이드헤드라인)

특히 후면 카메라 모듈 디자인이 변화했다. 왼쪽에는 세 개의 카메라가 수직으로 정렬돼 있으며, 이들은 카메라 아일랜드 위에 배치돼 있다. 카메라 아일랜드는 후면에서 약 4.5mm 정도 돌출돼 있으며, 본체 두께는 약 7.9mm로 알려졌다.

네 번째 카메라는 아일랜드 내부가 아닌 중앙 카메라 옆에 별도로 배치돼 후면 플레이트에서 직접 돌출된 형태다. 이와 함께 LED 플래시와 센서용 컷아웃도 네 번째 카메라 위쪽에 위치한다.

(출처=온리크스/안드로이드헤드라인)

디자인 측면에서도 변화가 감지된다. 기존 울트라 모델 특유의 각진 디자인은 사라지고, 모서리가 둥글게 처리됐다. 이에 따라 S펜 디자인에도 변화가 생겼으며, S펜의 그립감이 개선됐을 가능성이 있다는 평가다. 다만 울트라 모델만의 차별화된 각진 외형은 희석됐다는 지적도 나온다.

성능 면에서는 퀄컴 스냅드래곤 8 엘리트 5세대 칩셋 탑재가 유력하다. 퀄컴은 최근 개최한 스냅드래곤 서밋 2025에서 갤럭시 S26 시리즈에 해당 칩셋을 적용할 것이라고 발표했지만, 구체적인 기종은 밝히지 않았다. 해당 매체는 갤럭시용 맞춤형 버전이 제공될 가능성이 크다고 전했다.