삼성重, 작년 영업익 8622억원…12년 내 최대

삼성중공업이 지난해 매출과 영업이익 모두 가이던스를 초과 달성하며 2016년 이후 9년 만에 연간 매출 10조 클럽에 복귀했다.

삼성중공업이 지난해 매출액 10조 6,500억원, 영업이익은 8,622억원을 달성했다고 30일 공시했다.

이는 전년대비 매출액 7.5%, 영업이익은 71.5% 증가한 결과다. 특히 지난 해 매출액은 2016년 10조 4,142억원 이후 9년만에 10조원을 넘어선 성과다. 영업이익도 12년내 최대치를 기록했다.

삼성중공업 거제 조선소 전경 (사진=삼성중공업)

이러한 실적 증가는 고수익 선종 중심으로 수주 포트폴리오가 재편되고 해양 프로젝트 생산물량이 확대되면서 손익 구조가 개선된 영향이라고 회사 측은 설명했다.

현재 거제조선소에서는 말레이시아 제트엘엔지(ZLNG), 캐나다 시더, 모잠비크 코랄 프로젝트 등 3기 FLNG 생산 공정이 진행 중이며 미국 델핀과 FLNG 신조 수주 계약도 앞두고 있다.

삼성중공업은 국내 외 협력조선사와 글로벌오퍼레이션 전략이 본격 진행되면서 생산 물량이 증가해 매출 개선 폭이 더욱 커질 것으로 예상하며 올해 실적 가이던스로 매출은 지난 해보다 20% 증가한 12조 8,000억원, 수주 목표는 139억 달러를 제시했다.

삼성중공업 관계자는 "올해는 미국 조선소들과 MASGA 사업 협력 분야에서 가시적 성과가 창출될 것으로 기대한다"고 밝히고 "수익성 중심의 선별 수주 전략을 통한 견조한 성장 흐름을 이어갈 것"이라고 강조했다.