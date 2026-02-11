삼성중공업, 컨테이너선 2척 수주…4686억원 규모

삼성중공업은 아프리카 지역 선사로부터 컨테이너운반선 2척을 4686억원에 수주했다고 11일 공시했다. 이 선박은 오는 2028년 5월까지 차례대로 인도될 계획이다.

이번 계약으로 삼성중공업 올해 누적 수주 실적은 총 7척, 12억 달러로 연간 수주목표 139억 달러의 9%를 달성했다.

선종별로는 LNG운반선 2척, 에탄운반선 2척, 컨테이너운반선 2척, 원유운반선 1척 등 총 7척으로 다양한 선종으로 수주 실적을 쌓고 있다.

삼성중공업의 세이버윈드캡이 설치된 컨테이너운반선 (사진=삼성중공업)

삼성중공업 관계자는 "컨테이너운반선은 노후선 비중이 큰 8000~1만3000TEU급 선박을 중심으로 교체 수요가 지속될 전망이며, 친환경 기술 경쟁력을 기반으로 수익성 중심의 수주에 집중하겠다"고 밝혔다.