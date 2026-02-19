테슬라, 핸들·페달 없는 ‘사이버캡’ 첫 출고…4월부터 본격 양산

핸들과 페달을 없앤 테슬라 사이버캡이 양산 문턱에 들어섰다. 첫 사전 양산 제품이 공개되면서 로보택시 사업 전환이 가속화되는 분위기지만, 원격 개입 가능성과 안전성 논란은 여전하다.

18일(현지시간) 테슬라는 미국 텍사스주 기가텍사스 공장에서 처음 출고된 사이버캡 사진을 소셜미디어에 게시했다. 사진 속 차량은 작업자들에 가려 차체 대부분이 보이지 않지만, 전면 유리와 일부 외관이 확인된다.

업계에서는 노출 범위가 제한적이라는 점 등을 근거로, 이번 차량이 사전 양산 단계 생산품일 가능성이 크다고 보고 있다.

기가텍사스에서 첫 출고된 사이버캡 (사진=테슬라 X)

사이버캡은 핸들과 페달이 없는 완전자율주행 콘셉트의 로보택시 전용 차량이다. 최근 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)도 “페달과 스티어링휠(운전대)이 없는 사이버캡은 4월 생산을 시작한다”고 언급하며 양산 시점을 시사했다.

테슬라는 앞서 2인승 쿠페 형태 로보택시 콘셉트를 공개하며, 웨이모 등과의 경쟁 구도를 부각해 왔다. 다만 테슬라의 접근법은 라이다를 쓰지 않고 카메라 기반 시각 시스템과 FSD 소프트웨어에 의존한다는 점에서 차이가 있다. 현재 일반 소비자용 차량에 제공되는 FSD 역시 운전자가 책임을 지는 보조 기능 성격이 강하다.

그런데 사이버캡이 실제로 페달과 운전대가 없는 형태로 출시된다면, 운전자 개입 없이 주행하는 완전자율주행 수준의 운영 체계가 전제돼야 한다. 테슬라는 미국에서 개조된 모델Y를 활용해 로보택시 서비스를 운영하는 과정에서 한때 안전 운전자를 일시적으로 제외했다는 보도도 나왔지만, 서비스 전반은 여전히 개입이 가능한 유인 운영 형태라는 평가가 많다. 이 때문에 사이버캡 역시 원격 개입(원격 지원) 등 보조 체계를 전제로 운용될 수 있다는 관측이 제기된다.

머스크 CEO는 로보택시와 휴머노이드 로봇을 테슬라의 미래 성장축으로 제시하며 사업 방향을 전환하겠다는 뜻을 밝혀 왔다. 그는 사이버캡 생산 효율을 높이기 위한 새로운 제조 방식인 ‘언박스드’ 공정 도입도 언급했지만, 실제 적용 여부는 아직 확인되지 않았다. 머스크 CEO는 올해 초 “새 시스템 하에서의 사이버캡 생산은 새로운 제조 기술에 적응해야 하는 만큼 고통스럽고 느리게 진행될 수 있다”고 경고한 바 있다.

업계의 또 다른 핵심 쟁점은 테슬라 FSD 소프트웨어의 신뢰성이다. CBS 뉴스는 오스틴에서 FSD를 탑재한 모델Y 로보택시가 지난해 여름 서비스 출시 이후 14건의 사고에 연루됐다고 보도했다. 미국 고속도로교통안전국(NHTSA)도 개인 차량에서 발생한 사고들에서 해당 시스템이 어떤 역할을 했는지 조사 중인 것으로 전해졌다.