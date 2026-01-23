머스크 "테슬라 FSD, 2월 유럽·중국 승인 기대"

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 내달 유럽에서 감독형 FSD 승인을 기대하고 있으며, 내년 말쯤에는 일반 대중에게 휴머노이드 로봇을 판매할 수 있을 것이라는 계획을 전했다.

22일(현지시간) 로이터통신에 따르면 머스크 CEO는 스위스 다보스에서 열리는 세계경제포럼(WEF)에 참석해 임시 공동의장이자 블랙록 회장인 래리 핑크와 대담하며 이같이 밝혔다.

머스크는 유럽 FSD 승인과 비슷한 시점에서 중국에서도 승인을 받을 것이라고 언급했다. 테슬라는 유럽과 중국에서 FSD 출시를 추진해 왔으나, 미국 대비 상대적으로 엄격한 안전 규정과 규제 체계 차이 등으로 도입이 지연돼 왔다.

테슬라 FSD 주행 모습 (사진=테슬라)

앞서 머스크는 지난해 11월 테슬라 연례 주주총회에서 FSD가 중국에서 부분 승인을 받은 상태라고 언급하며, 올해 2~3월쯤 완전한 승인을 기대한다고 말한 바 있다.

머스크는 "테슬라 휴머노이드 로봇 '옵티머스'가 이미 공장 내 단순 작업에 일부 활용되고 있다"면서 "올해 말에는 더 복잡한 작업을 수행할 것"이라고 자신했다.

AI 전망도 제시했다. 머스크는 “올해 말쯤 인간보다 똑똑한 인공지능(AI)이, 5년 후엔 인류 전체보다 똑똑한 AI가 등장할 것”이라며 "로봇이 인간보다 더 많아질 것"이라는 전망도 제시했다.

그는 이런 기술 발전의 가장 큰 제약은 전력 공급이라고 지적했다. 그는 “미국은 곧 생산되는 칩보다 전력을 켤 수 있는 능력이 떨어질 수 있다”면서 재생에너지 인프라 확충 필요성을 강조했다.