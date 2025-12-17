캘리포니아 "테슬라 FSD 마케팅 과장"…영업정지 예고

미국 캘리포니아주 당국이 테슬라의 자율주행 기술 마케팅을 문제 삼으며, 시정하지 않을 경우 자동차 판매 및 제조를 30일간 금지할 수 있다고 예고했다.

블룸버그, CNBC 등 외신에 따르면 16일(현지시간) 캘리포니아 차량국(DMV)은 테슬라의 오토파일럿과 완전자율주행(FSD)이 사용자 기만과 혼란을 초래했다며 이같이 발표했다.

테슬라가 이후 90일간 문제를 시정하지 않을 경우 제재하겠다는 입장이다.

관련기사

스페인 마드리드에서 FSD 시범 주행 하는 모습 (사진=테슬라 유럽)

캘리포니아 DMV는 2022년부터 FSD 과장 광고 문제를 지적해 왔다. 테슬라가 운전자가 전혀 개입하지 않는 자율주행이 가능하다는 식으로 오토파일럿과 FSD를 홍보하고 있지만, 실제로는 운전자가 언제든 핸들이나 브레이크를 조작할 수 있도록 대기하고 있어야 한다는 것이다.

캘리포니아주는 미국 내 테슬라 최대 판매 지역일 뿐 아니라 미국 내 최대 규모인 프리몬트 공장이 위치해 있다. 자동차 판매 및 제조 정지가 현실화될 경우 사업 타격이 클 것으로 예상된다. 테슬라의 자율주행 기반 로보택시 사업도 캘리포니아주에서 시행되고 있다.