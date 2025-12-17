캘리포니아 "테슬라 FSD 마케팅 과장"…영업정지 예고

미국 캘리포니아주 당국이 테슬라의 자율주행 기술 마케팅을 문제 삼으며, 시정하지 않을 경우 자동차 판매 및 제조를 30일간 금지할 수 있다고 예고했다.
블룸버그, CNBC 등 외신에 따르면 16일(현지시간) 캘리포니아 차량국(DMV)은 테슬라의 오토파일럿과 완전자율주행(FSD)이 사용자 기만과 혼란을 초래했다며 이같이 발표했다.
테슬라가 이후 90일간 문제를 시정하지 않을 경우 제재하겠다는 입장이다.
관련기사
- [영상] 사람 없는 테슬라 로보택시 포착…머스크 "시험 운행 시작"2025.12.15
- 오토파일럿 기능 켜고 운전하다 체포…이유는?2025.10.28
- 로보택시 확대 앞둔 테슬라, 사고 보고 의무 위반으로 조사2025.08.22
- 웨이모 앞지른 테슬라 로보택시 지도…모양이 왜 이래?2025.07.15
캘리포니아 DMV는 2022년부터 FSD 과장 광고 문제를 지적해 왔다. 테슬라가 운전자가 전혀 개입하지 않는 자율주행이 가능하다는 식으로 오토파일럿과 FSD를 홍보하고 있지만, 실제로는 운전자가 언제든 핸들이나 브레이크를 조작할 수 있도록 대기하고 있어야 한다는 것이다.
캘리포니아주는 미국 내 테슬라 최대 판매 지역일 뿐 아니라 미국 내 최대 규모인 프리몬트 공장이 위치해 있다. 자동차 판매 및 제조 정지가 현실화될 경우 사업 타격이 클 것으로 예상된다. 테슬라의 자율주행 기반 로보택시 사업도 캘리포니아주에서 시행되고 있다.