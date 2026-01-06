엔비디아, 내년 로보택시 출시 목표…자율주행 AI 공개

엔비디아와 메르세데스-벤츠가 공동 개발한 자율주행차를 토대로 로보택시 서비스를 내년 개시할 전망이다.
젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 5일(현지시간) 세계 최대 가전 전시회 ‘CES 2026’ 기조 연설을 통해 이같이 밝혔다. 미국에선 1분기, 유럽은 2분기, 아시아 지역에선 3~4분기 중 향상된 레벨2 자율주행 서비스를 선보일 계획이다. 신형 메르세데스 벤츠 CLA에도 자율주행 플랫폼이 우선 적용된다.
엔비디아는 자율주행 시각-언어-행동(VLA) 인공지능(AI) 모델 ‘알파마요 R1’을 개발했다. 알파마요는 카메라 데이터와 인간 및 자율차 주행 데이터, 자사 피지컬AI 개발 플랫폼 ‘코스모스’가 생성한 주행 데이터와 수십만개의 사례 데이터를 학습했다.
엔비디아는 알파마요를 벤츠 외 자동차 기업 다수가 활용하는 자율주행 플랫폼으로 육성하겠다는 계획이다.
여기에 규제 준수와 안전한 주행을 보조하는 소프트웨어 스택인 ‘클래식 AV 스택’도 함께 탑재됐다.
엔비디아는 내년부터 파트너사들과 레벨4 자율주행 로보택시도 테스트할 계획이다. 운전자가 운전대를 잡고 있어야 하는 레벨2와 달리, 레벨4는 운전자 개입이 전혀 필요치 않은 수준의 자율주행을 뜻한다.
황 CEO는 이날 기조연설에서 벤츠와 공동 개발한 자율주행차가 샌프란시스코 도로를 주행하는 영상도 공개했다.