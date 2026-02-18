테슬라 로보택시 '끼이익, 쿵'...인간 운전자보다 4배 더 사고

미국 텍사스주 오스틴에서 운영 중인 테슬라 로보택시 서비스에서 추가 사고가 발생했다. 서비스를 개시한 지난해 6월 이후 확인된 사고는 총 14건으로 늘어났다.

17일(현지시간) 전기차 전문 매체 일렉트렉에 따르면 테슬라는 최근 미국 도로교통안전국 NHTSA(미국 고속도로교통안전국)에 로보택시 관련 신규 사고 5건을 추가 보고했다. 이번에 제출된 자료에는 기존 사고 중 1건을 ‘입원 치료가 필요한 부상’으로 상향 수정한 내용도 포함됐으나, 테슬라는 이를 공개적으로 알리지 않았다.

해당 사고는 지난해 12월과 올해 1월에 발생한 사고로 모두 오스틴에서 운행 중이던 모델 Y 차량의 자율주행 시스템이 작동중인 상태에서 발생했다.

테슬라로보택시 (사진=로보택시 홈페이지)

사고 유형은 ▲시속 17마일(약 27km)로 직진 중 고정물과 충돌 ▲정차 중이던 차량이 버스와 충돌 ▲시속 4마일로 대형 트럭과 충돌 ▲후진 중 기둥 또는 나무와 충돌(시속 1마일) ▲후진 중 고정물과 충돌(시속 2마일) 등이다.

다만 이번 사고 보고서 역시 구체적인 사고 경위는 모두 영업상 기밀을 이유로 비공개 처리됐다. 일렉트렉은 “NHTSA 자율주행 사고 데이터베이스에 등록된 업체 중 사고 내역을 체계적으로 전면 비공개하는 곳은 테슬라가 유일하다”고 지적했다. 웨이모나 죽스 등 다른 자율주행 업체들은 사고 서술을 공개하고 있다.

외신은 로보택시 사고율이 계속 악화되고 있다고 평가했다. 테슬라의 2025년 4분기 실적 자료를 바탕으로 추정하면, 오스틴 로보택시 차량의 누적 유료 주행 거리는 올해 1월 중순 기준 약 80만 마일에 달하는 것으로 분석된다. 이를 기준으로 하면 사고 1건당 주행 거리는 약 5만7천 마일이다.

이는 테슬라가 자체적으로 공개한 ‘차량 안전 보고서’ 수치와 비교해도 높은 수준이다. 테슬라는 일반 미국 운전자가 경미한 사고를 겪는 주행 거리를 평균 22만9천 마일, 중대 사고는 69만9000마일로 제시하고 있다. 이 기준에 따르면 로보택시의 사고 빈도는 경미 사고 기준으로 인간 운전자보다 약 4배 높다.

관련기사

반면 웨이모는 안전요원 없이 완전 자율주행으로 1억 2700만 마일 이상을 주행했으며, 독립 연구 결과 부상 사고를 80%, 중상 사고를 91% 줄인 것으로 나타났다고 일렉트렉은 전했다.

일렉트렉은 테슬라가 올해 1월 말 오스틴에서 안전요원 없이 로보택시 운행을 시작했다고 전하며, 해당 시점이 1월 초 다수의 사고가 보고된 이후라는 점을 함께 언급했다. 또 사고 서술이 비공개된 상황에서는 사고 책임 여부를 독립적으로 검증하기 어렵다고 덧붙였다.