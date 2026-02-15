동계 스포츠 열기 콘텐츠로...스포츠 장르물 '역주행'

2026년 밀라노-코르티나 동계 스포츠 축제 개막과 함께 스포츠 팬들의 관심이 경기장을 넘어 콘텐츠로 옮겨가고 있다.

경기의 감동을 오래 간직하려는 몰입형 소비 흐름 속에서 동계 스포츠를 소재로 한 만화·웹소설 등이 다시 읽히며 역주행 조짐도 보인다.

스포츠 과몰입 더하는 동계 스포츠 장르물

대형 스포츠 이벤트는 콘텐츠 역주행의 기폭제가 된다. 찰나의 승부 뒤에 숨겨진 선수들의 노력과 감정선을 더 깊이 알고 싶어 하는 팬들이 늘어나며, 동계 스포츠를 소재로 한 콘텐츠에 대한 관심도 함께 높아지고 있다.

콘텐츠 플랫폼 기업 리디는 피겨 스케이팅, 아이스하키 등 동계 종목을 소재로 한 장르물을 통해 경기장의 열기를 콘텐츠로 이어간다고 설명했다.

메달리스트 1위

피겨 팬들이 주목해야 할 작품은 단연 만화 ‘메달리스트’다. 늦깎이 피겨 꿈나무 소녀와 전직 선수 출신 코치가 금메달을 향해 나아가는 과정을 그린 성장 드라마로, 피겨의 세계를 입체적으로 전달한다. ‘다음에 올 만화대상 2022’ 1위와 ‘고단샤 만화상’을 수상하며 작품성을 입증했으며, 최근 애니메이션 2기가 방영되며 리디에서 ‘지금 많이 읽고 있는 만화’ 1위에 오르는 등 역주행 조짐을 보이고 있다.

박진감 넘치는 승부를 원한다면, 아이스하키가 제격이다. 만화 ‘독스레드’는 빙판 위 격렬한 몸싸움과 스피드를 생생한 작화로 구현해 스포츠물 특유의 쾌감을 선사한다. 경기 흐름과 포지션 플레이가 명확하게 그려져, 종목에 익숙하지 않은 독자도 자연스럽게 규칙과 전략을 이해할 수 있으며, 단순한 승패를 넘어 팀 스포츠로서의 긴장감과 선수 간 관계성을 함께 담아내며 스포츠물의 정수를 보여준다.

또한, 경기의 긴장감 속 로맨스를 그린 웹소설 '백도어 플레이'와 '슛아웃(Shootout)'은 스포츠와 로맨스를 동시에 즐기고 싶은 독자들에게 호응을 얻고 있다. ‘백도어 플레이’는 치열한 경기장 안팎에서 교차하는 인물들의 감정선을 중심으로 전개되며, ‘슛아웃(Shootout)’은 경기의 마지막 순간, 승패를 가르는 슛아웃 상황에 초점을 맞춰 극도의 긴장 속에서 선택과 판단이 만들어내는 드라마를 밀도 있게 그려 냈다.

리디 동계 스포츠 장르물

콘텐츠로 확장되는 스포츠 경험

스포츠 콘텐츠의 매력은 단순한 경기 재현에 그치지 않는다. 복잡한 규칙과 종목 특성을 자연스럽게 전달하는 동시에 선수와 캐릭터의 성장과 좌절을 통해 깊은 몰입을 이끌어낸다.

실제 경기를 접하지 않았던 대중에게 새로운 종목의 매력을 발견하는 계기가 되고, 이는 곧 스포츠 팬덤의 확장으로 이어진다.

리디 관계자는 “전 세계적인 스포츠 축제 시즌은 팬들이 경기장의 열기를 콘텐츠로 확장해 즐기는 시기”라며 “리디는 스포츠물을 포함해 팬들이 ‘지금 이 순간’ 가장 몰입할 수 있는 소장 가치 높은 콘텐츠를 지속적으로 선보일 것”이라고 말했다.