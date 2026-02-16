명절 끝나면 나를 위한 소비…홈쇼핑, 설 연휴 ‘힐링 편성’ 경쟁

설 연휴를 전후로 홈쇼핑 업계가 ‘명절 스트레스 해소 소비’를 전면에 내세운 편성 전략을 강화한다. 가족 행사가 집중되는 명절 이후, 여행이나 패션·리빙 상품을 통해 자신을 위한 소비 수요가 커진다는 점에 주목한 것이다.

GS샵, ‘모녀여행’ 키워드로 명절 이후 여행 수요 공략

먼저 GS샵은 설 연휴 기간 동안 여행 상품을 집중 편성하며 ‘모녀여행’ 트렌드를 전면에 내세웠다. GS샵이 주요 고객층이 활동하는 온라인 커뮤니티를 분석한 결과, 봄 시즌을 앞두고 ‘엄마와 함께 떠나는 여행’에 대한 언급이 꾸준히 증가했고, 특히 ‘모녀여행’ 키워드는 최근 3년간 지속적인 상승세를 보였다.

이 같은 분석을 바탕으로 GS샵은 이동 부담이 적은 일본 근거리 여행부터 프리미엄 휴양, 이색 여행지까지 폭넓은 라인업을 구성했다.

회사는 후지산 조망 명소인 '후지요시다 혼쵸거리'와 온천 일정을 포함한 '도쿄 2박3일' (데이터홈쇼핑, 2월 18일 22시 38분)을 방송한다. 휴식과 추억 쌓기를 동시에 즐길 수 있도록 SNS 인기 관광지를 포함한 일정으로 준비했다.

GS샵이 18일까지 TV홈쇼핑과 데이터홈쇼핑을 통해 여행 상품을 집중 선보인다

프리미엄 여행을 원하는 모녀를 위해 북유럽과 하와이 상품도 마련했다. 스칸디나비아 항공을 이용하는 ‘북유럽 8박 10일’(TV홈쇼핑, 16일 18시 35분)은 노르웨이 오슬로, 덴마크 코펜하겐, 스웨덴 스톡홀름 등 북유럽 핵심 도시를 가성비 있게 돌아볼 수 있다.

7년만에 선보이는 ‘하와이’ 여행 상품은 3박 5일부터 5박 7일까지 다양한 일정으로 준비했다(데이터홈쇼핑, 16일 23시 38분, 18일 20시 38분) 화산 국립공원과 코나 커피농장을 즐긴 뒤 자유롭게 원하는 관광을 할 수 있는 노(NO)쇼핑 풀 패키지 상품이다. 이색 여행지를 찾는 고객을 위한 상품도 준비했다. 합리적인 가격으로 조지아, 아르메니아, 아제르바이잔 등 색다른 지역을 경험할 수 있는 코카서스 여행상품(TV홈쇼핑, 18일 21시 45분)을 선보인다.

500만 원 상당 프로모션도 진행한다. 연휴 기간 동안 여행상품 방송을 시청하고 상담 예약을 남긴 고객 중 2명을 추첨해 프리미엄 캐리어 ‘리모와(RIMOWA) 오리지널 캐빈’을 경품으로 증정한다.

전우정 GS샵 서비스팀 MD는 “부모님의 체력을 고려한 일본 여행부터 특별한 추억을 남길 수 있는 북유럽, 색다른 경험을 원하는 고객을 위한 코카서스까지 선택지를 넓혔다”며 “설 연휴가 여행을 계획하기에 좋은 타이밍이 될 것”이라고 설명했다.

KT알파 쇼핑, 패션·리빙 집중…“이번 설엔 나를 위해 쓴다”

KT알파쇼핑은 같은 기간 패션·뷰티·리빙 상품을 전면에 내세우며 ‘나를 위한 소비’를 강조했다.

KT알파 쇼핑은 지난해 설 명절 판매 데이터를 분석한 결과, 연휴 전후 여성의류 판매가 약 14% 증가했고, 리빙 카테고리는 43%나 늘어난 점에 주목했다. 명절 전후 가사·돌봄 부담을 겪은 50대 이상 여성 고객을 중심으로 보상 소비 성향이 뚜렷해진다는 판단이다.

이에 따라 KT알파 쇼핑은 설 연휴 기간 패션 PB 상품을 방송 최저가로 선보이고, 안마의자·건강기능식품·뷰티 인기 상품을 집중 편성했다. 연휴 마지막 날에는 ‘스페셜 원데이’ 행사를 열어 할인 쿠폰과 현금 경품을 제공하며 구매 동기를 높인다.

KT알파 쇼핑 19일까지 패션·뷰티·리빙 집중 방송_패션 설레는 특가쇼

19일까지 ‘설레는 패션 특가전’을 열고 겨울 시즌 인기 패션 아이템을 판매한다. ‘25FW 초우즌 니트 셋업’과 ‘르투아 니트 시스루 블라우스’를 KT알파 쇼핑 단독, 방송 최저가로 한정 수량 선보인다. 다가오는 신학기 시즌을 맞아 기획한 초특가 상품 ‘텐업·테이트 코튼 100% 티셔츠 7종’도 만나볼 수 있다.

관련기사

설 연휴 마지막 날인 18일에는 ‘복설복설 스페셜 원데이’ 행사를 진행한다. KT알파 쇼핑 모바일 앱에서 오전과 오후 선착순으로 30%, 20% 할인 쿠폰을 증정하며, 10% 할인쿠폰은 무제한 제공한다. 구매 고객 대상으로 추첨을 통해 총 100만원의 설 세뱃돈도 지급한다.

이 날 KT알파 쇼핑에서는 ▲자사 기능성 신발 판매 1위 브랜드 ‘신미사’와 공동기획해 단독 판매하는 ‘바로워크 운동화’, ▲건강관리를 도와줄 ‘나인닷 운동기구, ‘스포틀러 원더바이크’, ▲편안한 휴식을 선물할 ‘바디프랜드 안마의자’, ‘아토만 온열마사지벨트’, ▲주방의 즐거움을 더할 ‘AGK 순삭 압력솥’, ‘테팔 프라이팬’, ‘이노스 음식물처리기’ 등을 만나볼 수 있다.