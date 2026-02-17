'펄프 픽션' 공동 각본가 "전통 영화 제작 막혀...AI 영화사 설립 후 세 편 동시 제작"

1994년 칸 영화제 황금종려상 수상작 '펄프 픽션'의 공동 각본가 로버 아바리가 AI 기반 영화 제작사를 설립해 세 편의 장편 영화를 동시에 제작 중이라고 미국 대중문화 매체 버라이어티가 16일(현지시간) 보도했다.

로저 아바리는 전통적인 자금 조달 방식으로는 영화 제작이 사실상 불가능에 가까웠다고 털어놨다.

그는 최근 팟캐스트 '조 로건 익스피리언스'에 출연해 “직접 자금을 조달해 영화를 만들려 했지만 거의 불가능에 가까웠다. 하지만 AI 영화를 만드는 기술 회사를 세운 뒤 상황이 완전히 달라졌다고 말했다.

로저 아바리는 AI를 활용한 장편 영화 세 편을 제작 중이라고 밝혔다(사진=로저 아바리 X 캡처)

이어서 “AI라는 단어와 기술 기반 회사라는 점만으로 투자자가 몰려들었다”라며 영화 제작 환경의 변화를 체감했다고 털어놨다. 과거 방식으로는 시장 진입 자체가 막혀 있었지만, AI 중심 제작사라는 정체성을 내세우면서 투자 환경이 단숨에 달라졌다는 이야기다.

로저 아바리가 설립한 제너럴 시네마 다이내믹스(GCD)는 AI를 영화 제작 전반에 활용하는 모델을 표방한다.

현재 GCD가 추진 중인 작품은 연말 극장 개봉을 목표로 한 가족용 크리스마스 영화, 부활절 시즌을 겨냥한 종교 영화, 그리고 대규모 로맨틱 전쟁 서사극 등 세 편이다. 로저 아바리는 해당 프로젝트 모두 AI 기술을 접목한 방식으로 제작되고 있다고 설명했다.

관련기사

한편 AI 영화 제작 확산을 둘러싼 논란도 이어지고 있다. 바이트댄스가 선보인 AI 영상 생성 도구 시댄스 2.0으로 제작된 고품질 영상이 확산되며 저작권 문제에 대한 우려가 제기되자 미국영화협회는 바이트댄스를 상대로 시댄스 2.0 서비스를 중단할 것을 요구하는 내용의 성명을 발표한 바 있다.

이에 바이트댄스는 시댄스 2.0의 실제 인물 이미지 업로드 기능을 중단하고 "사용자의 지적재산권, 초상권 무단 사용을 방지하기 위해 현재의 보호 조치를 강화하는 방안을 마련하고 있다"고 설명했다.