프랑스, 글로벌 영화-TV 시리즈 촬영 유치 위해 세제 혜택 개편

프랑스가 국제 영화·TV 시리즈 촬영 유치를 위한 세제 혜택 제도(TRIP)를 대폭 개편하며 글로벌 제작 경쟁력 강화에 나섰다고 미국 대중문화 매체 버라이어티가 8일(현지시간) 보도했다.

프랑스 정부와 의회는 해외 영화 및 TV 시리즈 제작에 적용되는 세금 환급 대상에 제작비 항목을 폭넓게 포함시키는 개정안을 승인했다. 개정안에 따르면 비유럽권 배우의 출연료와 숙박비 등 제작비가 30% 세금 환급 대상에 포함된다.

또 프랑스 내에서 200만 유로 이상을 시각효과(VFX)에 투입한 영화의 경우 최대 40%까지 세금을 환급받을 수 있다. 프로젝트당 세금 공제 한도는 기존과 마찬가지로 최대 3천만 유로로 유지된다.

프랑스 국기(제공=클립아트코리아)

이번 조치는 유럽연합 집행위원회의 최종 승인 절차를 남겨두고 있으며, 승인 시 수주 내에 발효될 전망이다.

프랑스 영화위원회 가에탕 브뤼엘 위원장은 최근 파리 이미지 쇼케이스 행사에서 “글로벌 제작 환경이 위축된 상황에서 대규모 예산의 국제 촬영을 유치하기 위해서는 이번 변화가 필수적”이라고 말했다.

또한 최근 몇 년간 세계 제작 시장 규모가 줄어들었고, 프랑스가 주요 국제 프로젝트의 후보지에서 점차 밀려났다며 “이번 제도 강화는 주변 국가들과의 경쟁력 격차를 바로잡고 프랑스를 다시 경쟁 무대로 복귀시키기 위한 조치”라고 밝혔다.