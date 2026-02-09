프랑스, 글로벌 영화-TV 시리즈 촬영 유치 위해 세제 혜택 개편

30% 세금 환급 대상에 비유럽권 배우 출연료와 숙박비 등 제작비 포함

프랑스가 국제 영화·TV 시리즈 촬영 유치를 위한 세제 혜택 제도(TRIP)를 대폭 개편하며 글로벌 제작 경쟁력 강화에 나섰다고 미국 대중문화 매체 버라이어티가 8일(현지시간) 보도했다.

프랑스 정부와 의회는 해외 영화 및 TV 시리즈 제작에 적용되는 세금 환급 대상에 제작비 항목을 폭넓게 포함시키는 개정안을 승인했다. 개정안에 따르면 비유럽권 배우의 출연료와 숙박비 등 제작비가 30% 세금 환급 대상에 포함된다.

또 프랑스 내에서 200만 유로 이상을 시각효과(VFX)에 투입한 영화의 경우 최대 40%까지 세금을 환급받을 수 있다. 프로젝트당 세금 공제 한도는 기존과 마찬가지로 최대 3천만 유로로 유지된다.

이번 조치는 유럽연합 집행위원회의 최종 승인 절차를 남겨두고 있으며, 승인 시 수주 내에 발효될 전망이다.

프랑스 영화위원회 가에탕 브뤼엘 위원장은 최근 파리 이미지 쇼케이스 행사에서 “글로벌 제작 환경이 위축된 상황에서 대규모 예산의 국제 촬영을 유치하기 위해서는 이번 변화가 필수적”이라고 말했다.

또한 최근 몇 년간 세계 제작 시장 규모가 줄어들었고, 프랑스가 주요 국제 프로젝트의 후보지에서 점차 밀려났다며 “이번 제도 강화는 주변 국가들과의 경쟁력 격차를 바로잡고 프랑스를 다시 경쟁 무대로 복귀시키기 위한 조치”라고 밝혔다.

