압타밀 리콜 유럽 전역 확산…오스트리아·프랑스도 회수

프랑스 식품기업 다논의 영유아용 분유 리콜이 유럽 전역으로 확산되고 있다. 오스트리아를 비롯해 프랑스, 독일, 스위스 등 주요 유럽 국가들이 잇따라 리콜 조치에 나서면서다.

5일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 오스트리아 보건부는 다논의 분유 브랜드 ‘압타밀’과 ‘밀루밀’ 일부 제품에 대해 리콜을 실시한다고 밝혔다. 프랑스와 독일, 스위스도 다논 분유에 대한 리콜을 공식 발표했으며, 루마니아와 헝가리, 폴란드 역시 리콜 절차를 개시한 상태다.

리콜 대상 제품은 섭취 시 구토와 설사를 유발할 수 있는 독소인 ‘세레울라이드(cereulide)’에 오염됐을 가능성이 제기됐다.

다논 분유. (사진=다논 홈페이지 캡처)

이번 오염은 분유 원료로 사용되는 아라키돈산 오일의 글로벌 공급망에서 발생한 것으로 알려졌으며 해당 원료 공급업체는 중국의 '카비오 바이오텍 우한'으로 확인됐다.

블룸버그는 이번 리콜이 다논으로서는 역대 최대 규모이며, 네슬레까지 연루된 글로벌 분유 오염 위기의 일환이라고 평가했다.

유럽 식품안전 당국이 이달 초 분유 내 허용 가능한 독소 기준을 기존보다 낮춰 권고하면서 추가 리콜 가능성도 제기된다. 실제로 락탈리스 그룹과 스위스 분유 업체 호흐도르프 등도 지난달 소규모 리콜을 단행한 바 있다.

다논은 성명을 통해 “1월 23일 특정 제품에 대해 예방적 차원의 리콜을 시작했으며, 원료 관리 기준을 강화했다”고 말했다. 다만 유럽 각국에서 이뤄진 개별 리콜 조치에 대해서는 구체적인 언급을 피했다.

이번 리콜로 피해를 본 소비자는 전 세계 60개국 이상에 이르는 것으로 추산된다. 프랑스 당국은 네슬레의 ‘기구오즈’ 분유와 영아 2명의 사망 사례 간 연관성 여부를 조사 중이다. 영국 보건 당국은 오염된 분유를 섭취한 뒤 최대 36명의 영아가 질병 증상을 보였을 가능성이 있다고 밝혔으며, 현재까지 사망 사례는 없는 것으로 알려졌다.

다논은 지난달 중순 싱가포르에서 처음으로 일부 제품 리콜을 시작했으며 이후 아일랜드 식품안전 당국의 독소 기준 변경에 따라 리콜 범위를 확대했다.