프랑스 "유텔샛 지분 팔지마"...스타링크 경쟁 전략자산

프랑스 정부가 위성통신 기업 유텔샛이 지상 안테나 사업을 사모펀드 EQT에 매각하려던 계획을 막았다. 유텔샛 자산이 스타링크에 대응할 수 있는 전략적인 자산이란 이유다.

30일(현지시간) 모바일월드라이브에 따르면 유텔샛은 지난 2024년 말 EQT와 체결한 계약으로 약 5억5천만 유로의 자금을 확보할 예정이었으나 정부의 거래 차단으로 무위로 돌아갔다.

롤랑 레스퀴르 프랑스 재무장관은 현지 방송 인터뷰에서 “나는 대형 위성 기업인 유텔샛이 위성과 통신하는 지상 안테나 사업의 매각을 허용하지 않기로 결정했다”며 “위성 안테나는 민간 통신뿐 아니라 군사 통신에도 사용되며 유텔샛은 스타링크의 유일한 유럽 경쟁사로, 명백한 전략 자산이다”고 말했다.

사진_유텔샛 홈페이지

유텔샛은 프랑스에 본사를 둔 전통적인 위성통신 기업으로 영국에서 시작돼 빠르게 성장하는 저궤도 위성통신 회사인 원웹과 합병하며 관련 시장에서 영향력을 넓히고 있다.

프랑스 정부는 유텔샛 지분 29.6%를 보유한 최대 주주다. 영국 정부 역시 원웹을 매각하면서 유텔샛 지분을 보유하고 있다.

지상 안테나 사업을 인수하려던 EQT도 사모펀드이나 스웨덴 계열인 점을 고려하면 스타링크의 유일한 유럽 경쟁사이기 때문에 자산 매각을 인정할 수 없다고 밝힌 점이 이목을 끈다.

유텔샛은 지상 안테나 지분 80%를 EQT에 넘겨 자금 유동성을 회복하고 남은 지분을 유지하고 임차하는 방식으로 활용하려 했으나 무산됐다.

EQT도 거래 무산 상황을 밝히면서 다른 지역의 위성 지상 인프라 투자에 나서겠다고 밝혔다.