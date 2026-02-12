제이슨 모모아, 게임 원작 영화 '헬다이버즈' 주연 캐스팅

'아쿠아맨' 시리즈로 입지를 다진 배우 제이슨 모모아가 인기 비디오게임을 원작으로 한 액션 어드벤처 영화 ‘헬다이버즈’에 주연으로 캐스팅 됐다고 미국 대중문화 매체 버라이어티가 11일(현지시간) 보도했다.

소니 픽처스와 플레이스테이션 프로덕션이 제작하는 이번 작품은 2027년 11월 10일 극장 개봉을 목표로 한다. 감독은 ‘분노의 질주’ 시리즈로 알려진 저스틴 린 감독이 맡았다.

주연을 맡은 제이슨 모모아 외 추가 캐스팅은 아직 발표되지 않았다.

헬다이버즈2 게임 이미지.

애로우헤드 게임 스튜디오가 개발한 헬다이버즈는 지난 2015년 플레이스테이션3로 첫 작품이 출시된 후 2024년에 후속작이 출시된 코옵(협동 플레이) 기반 액션 게임 프랜차이즈다. 1편은 탑뷰로 진행되는 액션게임이었지만 2편은 TPS 장르로 변화를 시도해 전작을 뛰어넘는 인기를 얻은 바 있다.