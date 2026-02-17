폭스바겐그룹, 2028년까지 비용 20% 감축 추진

독일 폭스바겐그룹이 중국산 자동차의 급부상과 판매 부진, 높은 비용 구조에 대응하기 위해 전사 차원의 대대적인 비용 절감 및 구조조정 계획을 추진한다고 영국 주요 외신은 16일(현지시간) 보도했다.

이번 계획은 18개월 전 발표된 약 100억 유로 규모의 구조조정 프로그램에서 이어지는 후속 조치로 2028년 말까지 비용을 약 20% 삭감하는 것을 목표로 한다.

올리버 블룸 폭스바겐그룹 CEO는 구체적 절감 항목과 협업 방식은 공개하지 않았다. 다만 외신은 브랜드 간 협업 강화, 공장 운영 효율화, 인력·조직 운영 전반 재편 등이 포함될 가능성이 있다고 보도했다.

폭스바겐그룹의 비용절감 및 구조조정 결정 배경에는 중국 완성차 브랜드와 경쟁 압박이 자리한다. 가격 경쟁력과 전기차 기술력을 바탕으로 중국 완성차 브랜드가 유럽 시장 내 점유율을 빠르게 확대하는 흐름 속에서 폭스바겐이 중국 시장 내 판매 감소와 가격 전쟁 압력이라는 복합적 문제에 직면했다고 가디언은 평가했다.

한편 폭스바겐그룹은 3년 전 구조조정 계획을 밝히고 2030년까지 독일 내 인력 3만5000명을 감축하기로 노조와 합의한 바 있다. 이를 통해 수십억 유로 단위의 비용 절감을 실현했으며 미국의 관세 등 지정학적 리스크를 견디는 데 도움이 됐다고 입장을 밝힌 바 있다.