관세 몽니 못참겠다…폭스바겐 CEO, 아우디 美 공장 철회 언급

독일 폭스바겐그룹 올리버 블루메 최고경영자(CEO)가 미국 자동차 관세 부담이 완화되지 않으면 아우디의 미국 생산기지(공장) 신설 계획을 철회할 수 있다는 입장을 내놨다. 관세가 고착화될 경우 대규모 추가 투자를 감당하기 어렵다는 이유다.

26일(현지시간) 블룸버그통신 따르면 블루메 CEO는 독일 경제지 한델스블라트 인터뷰에서 관세 부담이 현 수준에서 바뀌지 않으면 “대규모 추가 투자에 필요한 재원을 마련하기 어렵다"며 "단기적으로는 비용 절감이 필요하고 장기적으로는 예측 가능한 사업환경이 필요하다"고 언급했다.

올리버 브루메 폭스바겐 그룹 CEO (사진=폭스바겐)

폭스바겐그룹은 폭스바겐, 아우디, 포르쉐, 람보르기니 등 다수 브랜드를 보유하고 있다. 블루메 CEO는 지난해 1~9월 관세 비용이 21억 유로(약 3조6천억원) 수준에 달했다고 언급한 것으로 전해졌다.

아우디는 2023년부터 미국 내 생산기지 구축을 검토해왔다. 초기에는 인센티브(보조금 등)를 활용하면 경제성을 확보할 수 있다는 기대가 있었지만, 유럽계 완성차 업체를 겨냥한 관세 리스크가 커지며 사업성 판단이 흔들렸다는 게 외신들의 전언이다.

특히 폭스바겐그룹은 이르면 3월 중 5개년 투자계획을 공개할 것으로 예상되는데, 시장에서는 기존에 제시됐던 투자 규모가 축소될 수 있다는 관측도 나온다. 관세·수요·비용 압박이 동시에 작용하는 국면에서 투자 우선순위 재조정이 불가피하다는 해석이다.

시장에서는 관세가 특정 국가·기업을 압박하는 협상 카드로 동원되는 흐름이 굳어질수록 글로벌 완성차 업체들이 미국 내 생산 확대와 투자 보류 사이에서 결정을 미루거나 계획을 재검토할 가능성이 커진다고 본다. 아우디 미국 공장 구상 역시 관세가 낮아지거나, 인센티브가 현실화되는 등 조건이 충족돼야 재추진될 수 있다는 관측이 나온다.

관련기사

이런 가운데 트럼프 미국 대통령은 최근 트루스소셜을 통해 한국산 자동차 등을 포함한 품목에 대해 (기존 15%에서) 25%로 관세를 올리겠다는 취지의 메시지를 게시했다. 트럼프 대통령의 관세 협박에 업계의 피로감도 커지고 있다.

업계 관계자는 "관세율은 실적에 큰 영향을 미치는데, 불확실한 사업 환경이 이어질수록 기업들은 소극적인 경영에 나설 수밖에 없다"며 "반복되는 관세 압박에 기업들의 피로도도 커지고 있다"고 토로했다.