트럼프 "韓 자동차 상호관세 25%로 인상...국회가 협의 미이행"

한국 국회가 미국과 협정 비준 안 했다는 이유...관세 부과 시점은 언급 없어

디지털경제입력 :2026/01/27 07:33    수정: 2026/01/27 09:56

박수형 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

도널드 트럼프 미국 대통령이 26일(현지시간) 한국산 제품에 대한 관세를 15%에서 25%로 인상하겠다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 자신의 SNS 트루스소셜을 통해 “한국 국회가 미국과의 무역 협정을 제대로 이행하지 않고 있다”며 이같이 적었다.

사진_트럼프 대통령 트루스소셜

트럼프 대통령은 또 “이재명 대통령과 나는 2025년 7월30일 양국에 이익이 되는 훌륭한 무역 협정을 체결했고 제가 2025년 10월29일 한국을 방문했을 때 이 협정 내용을 재확인했다”며 “그런데 왜 한국 국회는 이 협정을 승인하지 않은 것이냐”고 따졌다.

관련기사

그러면서 “그들의 권한이지만 한국 국회가 우리의 역사적인 무역 협정을 입법화하지 않았다”며 “이에 따라 자동차와 목재, 의약품, 기타 모든 상호관세를 15%에서 25%로 인상한다”고 했다.

관세 부과 시점이나 기타 추가적인 내용은 따로 언급하지 않았다.

박수형 기자psooh@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
도널드 트럼프 관세 국회

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

韓 자동차 '25% 관세' 왜?…미국 기업 차별 논란 때문일까

"20세기 법 이제는 버릴까"...통합미디어법 공론장 다시 열렸다

1년 내내 할인했지만…현금 없는 홈플러스, 왜?

아이온큐, 18억 달러에 스카이워터 인수…"양자 수직플랫폼 탄생"

ZDNet Power Center