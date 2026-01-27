트럼프 관세 인상 엄포에 셀트리온 "영향 없을 것”

미국 트럼프 대통령이 의약품 등 한국산 제품에 대한 상호 관세를 무역합의 이전 수준인 25%로 인상하겠다고 밝힌 가운데, 셀트리온은 “회사에 미칠 영향은 없을 것”이라고 전했다.

셀트리온은 27일 “당사는 이미 미국 뉴저지주 브랜치버그 생산시설을 확보함으로써 관세에 관한 근본적 해결책을 마련해 모든 리스크로부터 구조적으로 탈피했다”라며 “브랜치버그 생산시설은 이달 초 현지 주요 내외빈이 참석한 개소식을 시작으로 본격적인 시설 운영에 돌입했다”라고 밝혔다.

이어 “당사는 해당 시설을 미국향 자사 제품 생산의 핵심 거점으로 활용할 계획”이라며 “직접판매와 연계해 현지에서 원활한 제품 공급이 이뤄질 수 있도록 빠르게 생산에 돌입할 곳”이라고 강조했다.

서정진 셀트리온 회장

그러면서 “미국 관세 불확실성에 대비하기 위해 시점별 맞춤형 대응 방안을 끝냈다”라며 “미국 생산시설에서 현지 판매 제품이 생산되기까지 소요되는 기간 동안에는 이미 미국 현지에 입고된 2년치 공급 물량을 통해 관세 영향 없이 제품 판매가 이뤄질 것”이라고 설명했다.

이와함께 “미국 현지에서의 대응 체계를 단기뿐 아니라 중장기 전략까지 준비함으로써 어떠한 관세 정책이 시행되더라도 회사에 미치는 영향이 없도록 대응할 것”이라고 약속했다.

아울러 “현지 시장 상황을 면밀히 살피면서 차질 없이 사업을 운영해 나갈 것”이라며 “관련 진행 상황에 대해 주주 여러분께 지속적으로 공유해 회사에 대한 신뢰와 성원이 이어질 수 있도록 하겠다”라고 덧붙였다.