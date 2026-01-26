폭스바겐 ID.4, 수입차 최대 보조금 받는다…432만원 지원

폭스바겐코리아 전기 스포츠유틸리티차(SUV) ID.4가 2026년 정부의 전기차 구매 보조금 개편에 따른 평가 결과 수입 승용 전기차 중 최대 수준의 국고보조금을 확보했다고 26일 밝혔다.

폭스바겐 ID.4는 강화된 정부의 보조금 정책 기조에 맞춰 배터리 안전성 확보에 기술 역량을 집중한 결과, 수입 승용 전기차 가운데 최대 수준인 432만원의 국고보조금이 지원된다.

특히 ID.4는 배터리 관리 시스템(BMS)를 활용한 배터리 이상 감지 사항을 'EV 스마트케어'를 통해 자동 알림 하는 기능을 탑재해 효율적이고 안전한 배터리 관리 기능을 제공한다.

폭스바겐 순수 전기 SUV 'ID.4'

ID.4는 전년 대비 10만 원의 BMS 안전기능 보조금을 추가 확보했으며, 이는 전기차 성능에 따라 보조금을 차등 지원하고 특히 배터리 안전과 효율을 더 중시한 2026 보조금 요구 사항을 모두 충족했다.

폭스바겐코리아는 보조금 확정에 따라 ID.4의 2026년 첫 고객 인도를 순차적으로 시작할 계획이다.

틸 셰어 폭스바겐그룹코리아 대표이사 사장은 "가장 합리적인 프리미엄 전기차인 ID. 패밀리와 강력한 SUV 라인업을 통해 한국 고객들에게 차별화된 가치를 전달하겠다"고 말했다.