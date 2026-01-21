전기차 잘 나간 폭스바겐그룹 "새해 신차 20종 이상 출시"

폭스바겐그룹은 올리버 블루메 최고경영자(CEO)가 새해 사업 계획으로 20종 이상 신차 출시 등을 언급했다고 21일 밝혔다.

지난해 폭스바겐그룹은 약 898만3천900대를 인도해 전년 대비 인도량이 0.5% 감소했다. 관세 압박과 경쟁 고조 등 도전적 시장 환경에서도 안정적 실적을 기록했다는 설명이다.

특히 전기차와 플러그인하이브리드차(PHEV) 인도량이 전년 대비 각각 32%, 58% 증가하면서 고성장을 이뤘다.

폭스바겐그룹 2025년 상반기 판매량

블루메 CEO는 다수 신차 출시를 통한 제품 공세를 예고하면서 "중국 시장을 겨냥한 혁신적인 모델들과 '도심형 전기차 패밀리'가 포함된다"고 말했다.

이어 "폭스바겐, 쿠프라, 스코다의 최첨단 기술이 집약된 엔트리급 전기차는 글로벌 자동차 기술 리더로 나아가는 다음 단계가 될 것"이라고 자신했다.

마르코 슈베르트 폭스바겐그룹 영업 부문 확대경영위원회 멤버는 지난해 실적에 대해 "중국 시장 내 치열한 경쟁, 미국의 관세 부과 및 전기차 보조금 폐지가 사업에 영향을 미쳤다"며 "반면 유럽에서는 신규 경쟁자들의 진입에도 그룹의 강력한 입지를 더욱 공고히 했으며, 남미에서도 시장 점유율을 확대했다"고 진단했다.

이어 "순수 전기차 부문의 역동적인 성장세는 매우 고무적이고 특히 유럽에서는 60%가 넘는 성장률을 기록했다"며 "모든 구동 방식에 걸친 신차 라인업을 통해 고객의 요구를 충족시키고 있으며, 2026년을 위한 만반의 준비를 갖추고 있다"고 강조했다.