폭스바겐그룹, 지난해 판매량 글로벌 2위 유지…898만3900대

폭스바겐그룹이 글로벌 자동차 시장의 불확실성 속에서도 2025년 전 세계 고객 인도량을 전년과 유사한 수준으로 유지하며 안정적인 실적을 기록했다.

폭스바겐그룹은 12일(현지시간) 2025년 연간 전 세계 차량 인도량이 898만3천900대로, 전년 대비 0.5% 감소했다고 밝혔다.

지역별로는 중국과 북미 시장에서 인도량이 감소했으나, 유럽과 남미, 중동·아프리카 등 주요 지역에서 성장세를 보이며 전반적인 실적을 방어했다.

폭스바겐그룹 2025년 인도량

서유럽 인도량은 전년 대비 3.8% 증가한 338만1천100대를 기록했으며, 중유럽·동유럽은 9.0% 늘어난 55만7천900대, 남미는 11.6% 증가한 66만3천대로 집계됐다.

반면 중국은 현지 경쟁 심화와 가격 경쟁 영향으로 8.0% 감소한 269만3천800대를 기록했으나, 해외 완성차 업체(OEM) 가운데 1위 자리를 유지했다. 북미 지역 인도량은 94만6천800대로 전년 대비 10.4% 감소했다.

전기차 부문에서는 뚜렷한 성장세가 이어졌다. 2025년 폭스바겐그룹의 전 세계 순수 전기차 인도량은 98만3천100대로, 전년 대비 32.0% 증가했다.

특히 유럽 지역 전기차 인도량은 74만2천800대로 65.9% 늘며 성장을 주도했다. 이에 따라 전 세계 전기차 비중은 전년 8.2%에서 10.9%로 확대됐다.

마르코 슈베르트 폭스바겐그룹 영업 부문 확대경영위원회 멤버는 "매우 도전적인 시장 환경 속에서도 매력적인 제품 라인업이 견고한 인도 실적을 뒷받침했다"며 "전동화 전략과 신차 투자를 통해 2026년을 위한 준비를 갖췄다"고 밝혔다.

한편 현대자동차·기아는 지난해 합산 판매량 717만3천983대로 전년 대비 0.8% 감소하며 판매 3위 자리를 지켰다. 토요타그룹은 2025년 1월부터 11월까지 1천32만대를 판매했다. 토요타와 렉서스는 같은 기간 960만대로 집계돼 전세계 판매 1위를 유지한다.