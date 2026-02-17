'AI 진심' 허태수 GS 회장, 국가대표 AI 지원사격

GS그룹이 국내 기업들과 연합해 독자적인 인공지능(AI) 모델 구축을 지원하며 그룹 전체 AI 전환(AX)에 박차를 가하는 모습이다.

최근 AI 스타트업 트릴리온랩스는 GS그룹과 포스코홀딩스 등 국내 주요 대기업들과 연합해 '독자 AI 파운데이션 모델(이하 독파모)' 구축 사업에 도전한다고 밝혔다.

독파모는 특정 산업이나 기업에 국한되지 않고 다양한 분야에 범용적으로 적용할 수 있는 거대언어모델(LLM) 기반 원천 기술을 의미한다. 외산 AI 모델에 대한 의존도를 낮추고 데이터 주권을 확보하기 위한 국가적 과제로 꼽힌다.

허태수 GS그룹 회장이 GS그룹 해커톤 대회에서 참가직원들과 사진을 찍고있다 (사진=GS그룹)

GS그룹은 이번 컨소시엄 참여를 통해 국내 AI 생태계 조성에 기여하는 한편, 그룹 내 비즈니스와 시너지를 낼 수 있는 최첨단 AI 기술 토대를 마련한다는 전략이다.

이 과정에서 GS그룹의 오픈 이노베이션 커뮤니티 ‘52g’가 컨소시엄 내 한 축을 맡는다. 52g는 트릴리온랩스 컨소시엄에서 발전·에너지·유통·건설 등 실제 사업 현장에 AI를 적용하고 확산하는 역할을 수행한다. 모델 개발이 연구개발 단계에 머물지 않도록, 인프라 산업 중심의 현장 실증을 통해 범용 모델의 신뢰성과 확장성을 검증하겠다는 구상이다.

GS그룹의 ‘AX 드라이브’는 하루아침에 만들어진 것이 아니다. 그 중심에는 취임 초기부터 디지털 역량 강화를 강조해 온 허태수 GS그룹 회장이 있다. 그룹 차원 디지털 전환(DX)과 혁신 문화 확산을 위해 만든 52g 역시 허 회장이 각별한 관심을 두고 키워온 조직으로 알려졌다.

지난 2020년 출범한 52g는 본사 및 계열사 직원, 외부 파트너가 모여 그룹사의 DX와 AI 도입을 주도하는 핵심 거점이다. 단순한 사내 교육 조직을 넘어 그룹의 DX를 주도하는 '특공대' 역할을 해왔다는 평가다. 계열사 단위로 풀기 힘든 난제를 공동으로 해결하고, 해커톤을 통해 직원들이 직접 아이디어를 사업화하는 등 실질적인 성과를 창출하고 있다.

52g 현황 (사진=52g홈페이지 캡처)

활동 규모는 수치로도 확인된다. 52g 참여 직원은 출범 당시인 2020년 108명에서 ▲2021년 705명 ▲2022년 1130명 ▲2023년 2297명 ▲2024년 3373명으로 가파르게 증가했다. 5년간 누적 기준 그룹사 현장직원 7600명이 자발적으로 참여한 것으로 전해진다. 내부 확산 기반을 갖춘 ‘현장형 AX 조직’이 독파모 실증 무대에 올라선 셈이다.

GS그룹 관계자는 "52g는 컨소시엄 일원으로 들어간 것으로, 협력을 통해 힘을 보태는 차원"이라고 설명했다.