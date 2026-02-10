GS, 작년 영업익 2.9조원…석화 부진에 전년비 4.9%↓

GS는 지난해 4분기 연결 기준 매출액 6조 4873억원, 영업이익 7672억원, 당기순이익 2245억원을 기록했다고 10일 공시했다.

이는 전분기 대비 매출액은 0.74%, 영업이익은 11.88%, 당기순이익은 44.94% 감소한 수치다. 전년 동기 대비 매출과 영업이익은 각각 1.43%, 23.34%씩 증가했으며, 당기순이익은 205.86% 증가했다.

GS는 지난해 연간 매출액 25조 1841억원, 영업이익 2조 9271억원, 당기순이익 1조 121억원을 기록했다. 전년 대비 매출은 0.26%, 영업이익은 4.88% 감소했으며, 당기순이익은 17.21% 증가했다.

GS관계자는 "지난해 연결 실적은 정제마진 개선 영향으로 전년 대비 증가했지만, 양호했던 정유 부문과 달리 석유화학 부문의 경우 공급 과잉과 글로벌 수요 위축으로 인해 제품 마진 약세가 지속되며 부진한 실적을 기록했다"고 설명했다.

이어 "전력도매가격(SMP) 하락에 따라 발전 자회사들의 수익성도 전반적으로 하락했다”며 “올해도 석유화학 및 발전 부문 영업 환경이 부진한 가운데, 정유 부문이 이러한 부진을 얼마나 커버할 수 있을지가 실적의 관건이 될 것"이라고 전망했다.