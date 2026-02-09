하이트진로, 설 앞두고 ‘밥차 한상’ 지원

하이트진로가 설 명절을 맞아 무료급식을 운영하는 사회복지기관 ‘밥차’에 식재료를 지원했다고 밝혔다. 올해 첫 사회공헌 활동으로, 명절 기간 결식 우려가 큰 취약계층을 대상으로 한다.

9일 회사에 따르면 이번 지원 지역은 서울·인천·광주·여수·김해·대구 등 6곳이다. 하이트진로는 쌀과 식용유 등 약 6만인분 규모 식재료와 떡국떡, 전 3종으로 구성한 명절 음식 약 3000인분을 제공했다. 각 기관 밥차 운영 일정에 맞춰 2월12일부터 ‘명절 한상’ 형태로 제공될 예정이다.

하이트진로는 식재료 가격 상승으로 무료급식 현장의 운영 부담이 커진 점을 고려해, 설 이후에도 활용할 수 있는 쌀과 식용유를 함께 지원했다고 설명했다. 또 명절 기간 결식 우려가 큰 대상자에게 떡국과 전으로 구성한 식사를 제공하도록 했다. 지원 물품은 하이트진로가 지분 투자한 신선 식자재 스타트업 ‘미스터아빠’를 통해 구성했다.

(사진=하이트진로)

하이트진로는 지난 5일 서울 용산구 흑석동 원봉공회 밥차에서 명절 나눔 전달식을 열었다. 행사에는 하이트진로 관계자와 원봉공회, 서울 사회복지공동모금회 관계자가 참석했다.

관련기사

올해는 발포주 브랜드 필라이트 캐릭터 ‘필리’를 사회공헌 캐릭터로 활용한다. 하이트진로는 사회공헌 현장에서 ‘필리’를 통해 응원 메시지를 전할 계획이다.

하이트진로 관계자는 “현장에서 실제로 필요한 지원이 무엇인지 고민했다”며 “앞으로도 현장의 목소리에 맞춘 사회공헌 활동을 이어가겠다”고 밝혔다. 하이트진로는 지난 2012년부터 설·추석 명절 나눔 활동을 지속하고 있다.