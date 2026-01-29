하이트진로, 설 앞두고 테라 한정판 ‘321ml 캔’·냉장고팩 출시

하이트진로는 설 명절 수요를 겨냥해 맥주 브랜드 ‘테라’ 한정판 제품과 신규 패키지를 내놓고 대형마트 중심 할인·경품 행사를 진행한다고 밝혔다. 회사는 고물가로 장보기가 부담인 점을 고려해 ‘합리적 가격’ 전략을 내세웠다.

29일 회사에 따르면 하이트진로는 초저가 한정판 용량인 ‘테라 321ml 캔(321ml×24캔)’을 출시한다. 테라 출시일인 3월 21일을 상징하는 용량으로 구성했으며, 2월 첫째 주부터 전국 대형마트 등 가정용 채널에서 박스 단위로 판매한다고 했다.

신규 패키지인 ‘테라 냉장고팩’도 선보인다. 냉장고에 박스째 보관한 뒤 한 캔씩 꺼내 마실 수 있도록 디스펜서 형태로 디자인한 제품으로, 350ml 24캔 구성이다. 2월 3주차부터 전국 대형마트 등에서 구매할 수 있다고 밝혔다.

테라 321ml캔 (사진=하이트진로)

대형마트 현장 행사도 함께 진행한다. 하이트진로는 2월 한 달간 453ml 캔 제품을 대상으로 쿠폰 할인행사를 운영하고, ‘밀폐용기 기획상품’과 ‘타포린백’ 증정, ‘테라 미니 쏘맥타워’ 경품 행사도 병행한다고 밝혔다.

하이트진로 관계자는 “한정판 제품과 신규 패키지, 할인·증정행사를 준비했다”고 말했다.