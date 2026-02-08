"혼설족 모여라"…편의점 4사, 설 명절 도시락 출시

편의점업계가 고물가와 1~2인 가구 증가로 늘어난 명절 간편식 수요를 겨냥한 설 명절 도시락을 일제히 선보였다.

GS리테일이 운영하는 편의점 GS25는 설 명절 간편식 시리즈 5종을 순차적으로 선보인다고 8일 밝혔다.

먼저 지난 3일 9첩 반상 콘셉트의 ‘이달의도시락 2월 설명절편’을 출시했다. ▲전주식나물비빔밥, 톳조림&겨울 무나물 비빔밥, 흑미밥 등 3종의 밥과 ▲돼지갈비불고기 ▲떡갈비 ▲모듬전 3종(보리새우미나리전, 김치고구마채전, 오색꼬지전) ▲튀김 3종(조청고추장불고기튀김, 꿀마늘닭강정, 무침만두튀김) ▲콩가루찹쌀떡까지 총 9가지의 반찬으로 명절 밥상을 구현했다.

GS25에서 출시되는 명절 간편식 시리즈 5종. (제공=GS리테일)

이 밖에도 ▲왕만두 떡국 ▲모듬전&잡채를 선보였으며, 오는 11일에는 ▲명절 떡갈비 김치볶음밥 ▲통 고기완자전 김밥 등 명절 대표 반찬을 활용한 간편식을 추가로 출시할 예정이다.

GS25는 설명절 도시락 출시를 기념하고 명절 물가 안정 취지를 담아 오는 28일까지 농협카드로 결제 시 50% QR 할인을 진행한다.

명절 기간 편의점에서 장을 보는 ‘편장족’을 위한 신선식품 할인 행사도 진행된다. 오는 22일까지 신선강화매장을 중심으로 곶감, 동태살, 황태포, 깐밤 등 설 음식 준비에 필요한 신선식품을 최대 20% 할인 판매한다.

BGF리테일이 운영하는 편의점 CU도 혼명족들을 위해 설 간편식 출시와 함께 명절 관련 상품 행사를 펼친다.

CU 2026 설 명절 도시락 출시. (제공=BGF리테일)

CU는 오는 10일 설 간편식은 8찬 도시락 정식과 7가지 전 세트 2종을 출시한다. ‘새해 복 많이 드시락’은 돼지갈비 양념구이, 전, 나물 등 다양한 설 명절 대표 반찬으로 풍성하게 채운 8찬 정식 도시락이다. ‘새해 복 많이 받으시전’은 오징어 튀김, 김치전, 동그랑땡, 오색산적 등 7가지 전을 담아낸 단품 요리다.

CU는 이달 말까지 명절 시즌 수요가 높은 냉동 만두, 냉동 파전, 쌀 떡국 떡, 두부 등에 대해 최대 1+1 증정하는 행사를 진행한다. 또 판란 30구 2종을 11일부터 18일까지 최대 4000원 할인하고 명절 요리에 많이 쓰이는 식재료인 한우 국거리, 다짐육, 불고기도 40% 할인 판매한다.

세븐일레븐도 오는 10일 명절 도시락 ‘기운한상도시락’을 출시한다. 알떡스테이크와 소불고기, 모둠전을 메인으로 구성하고, 가정식 잡채와 각종 나물을 더해 총 11가지 반찬으로 구성했다. 해당 도시락 구매 시 ‘장인라면 얼큰한맛’을 무료 증정한다.

관련기사

세븐일레븐 ‘기운한상도시락’(왼쪽)과 이마트24 'K-명절풀옵션한판'. (제공=각 사)

여기에 세븐일레븐 베스트 도시락 6종에 대한 음료 증정 행사도 진행한다. 행사 상품은 ‘한도초과 고민할 필요없는 도시락’, ‘7찬 도시락’, ‘고기(肉)올인원 도시락’, ‘반반제육&쏘야 도시락’, ‘뷔페한상 11찬 도시락’, ‘고기(肉)맥시멈 도시락’이며 이달 말까지 구매 고객에게 칠성사이다 제로 310㎖ 또는 펩시콜라 제로 310㎖ 중 1종을 선택 증정한다.

이마트24는 ‘K명절 풀옵션 한판’ 도시락을 선보인다. 너비아니, 간장불고기, 모둠전(김치전, 해물파전, 오색모둠전, 동그랑땡), 미니전병, 당근잡채, 삼색나물(고사리, 도라지, 시금치) 등 총 12가지 반찬으로 푸짐하게 구성했다.