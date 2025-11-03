"메타몽부터 버터베어까지"…편의점 4사, 빼빼로데이 IP 협업 상품 출시

오는 11일 빼빼로데이를 앞두고 편의점업계가 각종 협업 상품을 출시하며 마케팅 경쟁에 나서고 있다.

3일 BGF리테일이 운영하는 편의점 CU는 포켓몬 메타몽, 따리몽땅, 해리스 트위드, 쫀냐미 등과 협업한 빼빼로 상품을 44종을 선보였다.

먼저, 글로벌 대형 IP인 포켓몬스터의 메타몽을 활용한 단독 상품을 선보인다. 키보드 넘버 패드와 같은 이색 제품부터 에코백, 핫팩 인형 등 생활용품, 캐리어, 네임택 등 여행용품까지 실용성에 초점을 맞춘 26종의 상품들을 준비했다.

CU 2025 빼빼로데이 차별화 상품 선봬. (제공=BGF리테일)

오는 4일부터 10일까지는 CU 올림픽광장점에서 ‘메타몽 콘셉트 스토어’도 운영한다. 현장에서는 메타몽 기획 상품들을 직접 만나볼 수 있으며 대형 메타몽 조형물을 활용한 포토존도 마련해 볼거리와 즐길거리를 더한다.

한국 전통 콘텐츠 수요 증가에 대응하는 상품도 마련했다. 문화체육관광부가 주관하는 ‘우수문화상품’, ‘K-RIBBON’ 선정 캐릭터 ‘따리몽땅’으로 디자인한 액막이 키링, 책갈피 등 K컬쳐 감성의 전통 콘셉트 상품도 함께 출시한다.

또 영국 왕실이 인증한 최고급 핸드메이드 원단 브랜드 ‘해리스 트위드’와 스몰 럭셔리 기획 상품을 출시한다. 해리스 트위드 토트백, 카드 지갑, 노트북 파우치, 에어팟 케이스 등 패션 용품으로 구성했다.

이 밖에도 SNS 팔로워 17만 명을 보유한 인기 SF 코미디 웹툰인 ‘쫀냐미’ 캐릭터와의 협업을 통해 쫀냐미 키링, 얼굴 파우치, 안경 케이스 등을 선보인다.

CU는 할인 프로모션도 준비했다. 오는 10일까지 자체 커머스앱 포켓CU를 활용한 현장 할인 행사를 진행한다. 단품 빼빼로 2종(초코·아몬드)을 4개 이상 구매 시에는 BC카드, 우리카드, 케이뱅크 알파카드, CU플러스티머니, 카카오페이머니로 결제하면 최대 50%를 할인한다.

고객들이 GS25에서 빼빼로 상품을 살펴보고 있다. (제공=GS리테일)

GS25는 약 150여 종의 다양한 빼빼로 선물세트를 선보인다. 고객층별 선호를 반영해 ▲1020 여성 고객에게 높은 인기를 보이는 ‘버터베어’ ▲카카오 기반 팬덤 공략형 ‘블랙춘’ ▲키링 수집가를 겨냥한 ‘퍼글러’ ▲GS25 자체 캐릭터 ‘무무씨와 친구들’ ▲수능 시즌 맞춤 EBSi와 협업한 ‘빼빼로특강’ 등을 준비했다.

각 선물세트에는 키링, 스마트톡, 대형 마우스패드, 자석 카드지갑, 여권 케이스, 파우치, 손거울 등 실용성과 소장 가치를 동시에 갖춘 굿즈가 동봉됐다.

GS25는 오는 10일까지 빼빼로(초코·아몬드), 포키(오리지널·극세), 로쉐(T-3·T-5) 총 6종은 GS Pay 결제 시 2+2 행사를 진행한다. 같은 기간 선물세트 구매 고객 대상 카카오페이·네이버페이·토스페이·페이코 결제 시 50% 페이백 혜택이 제공된다.

세븐일레븐은 테디베어, 산리오캐릭터즈 등 글로벌 캐릭터와 아이돌 스트레이키즈와 이세계아이돌 등의 IP를 활용한 빼빼로데이 상품 116종을 선보인다.

세븐일레븐 빼빼로데이 행사 진행. (제공=코리아세븐)

각 상품별로 다른 모습의 테디베어가 그려진 ‘테디베어 빼빼로’ 3종(초코·필드·아몬드)을 선보였고 24㎝ 중형 크기의 실제 테디베어 인형이 담긴 ‘테디베어 인형세트’도 준비했다.

영국 빅토리아 여왕 시대를 연상하게 하는 의류를 착장한 캐릭터들의 키링을 넣어 ‘산리오캐릭터즈 인형키링세트’를 기획했다.

보조백으로 여행가방에 달기 좋은 키링 파우치를 담은 ‘산리오캐릭터즈 퀼팅파우치키링기획세트’와 쿠로미 캐릭터 키캡(키보드 각 키 위를 덮는 뚜껑)을 키링으로 만든 ‘쿠로미 키캡키링기획세트’, 헬로키티 핸드타올이 포함된 ‘헬로키티 핸드타올기획세트’도 만나볼 수 있다.

이외에도 미국 빌보드 메인 차트 1위를 기록하며 국제적인 인기를 보유한 아이돌 그룹 스트레이키즈가 새겨진 빼빼로와 버추얼 아이돌 그룹 이세계아이돌 빼빼로도 만나볼 수 있다.

이마트24는 인기 모바일게임 ‘트릭컬 리바이브’와 협업했다. 트릭컬 리바이브의 캐릭터와 세계관을 활용한 한정판 기획세트 5종과 게임 속 캐릭터로 디자인한 빼빼로 단품 2종을 선보인다.

인기 게임 '트릭컬 리바이브' 빼빼로데이 협업 상품. (제공=이마트24)

기획세트 5종은 ▲디오라마 아크릴 스탠드 세트 ▲랜티큘러카드세트(레드·옐로우) ▲홀로그램키링세트(오렌지·그린)으로, 모든 기획상품 은 트릭컬 리바이브 굿즈와 캐릭터로 디자인된 빼빼로 제품이 함께 포함됐다.

트릭컬 리바이브는 동화 같은 세상 ‘엘리아스’를 배경으로 정교한 일러스트, 깊이 있는 시나리오로 팬덤 충성도가 높은 서브컬처 게임이다.

이마트24는 오는 15일까지 트릭컬 리바이브 빼빼로 기획상품 5종과 단품 2종에 대해 경품 프로모션을 진행한다. 경품으로 총 400명에게 디오라마 스탠드, 2주년 책갈피3종(랜덤), 미니아크릴 디오라마, 띠부씰 스티커팩 등을 추첨을 통해 제공한다.