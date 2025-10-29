롯데웰푸드, ‘빼빼로데이’ 맞아 글로벌 캠페인 돌입

롯데웰푸드가 11월 11일 빼빼로데이를 앞두고 뉴욕, 로스앤젤레스, 하노이, 서울 등 세계 주요 도시에서 글로벌 통합 마케팅 캠페인을 본격 전개한다고 29일 밝혔다. 이번 캠페인은 옥외광고, 오프라인 행사 등 다양한 체험 콘텐츠를 통해 ‘빼빼로’와 ‘빼빼로데이’의 글로벌 인지도 확대를 목표로 한다.

올해 캠페인의 슬로건은 ‘Show your love with PEPERO(빼빼로로 사랑을 나누세요)’로, 11월 11일 사랑하는 사람들과 마음을 전하자는 메시지를 담았다. 특히 글로벌 앰배서더 ‘스트레이 키즈’가 캠페인 메인 모델로 참여해 젊고 에너지 넘치는 브랜드 이미지를 전달하며 전 세계 팬들과의 소통을 강화할 예정이다.

미국 뉴욕 타임스스퀘어 ‘TSX 브로드웨이’ 빌딩 대형 스크린에서는 11월 16일까지 빼빼로 디지털 광고가 상영된다. 이곳은 하루 평균 45만 명이 오가는 핵심 지역으로, 롯데웰푸드는 3년 연속 타임스스퀘어 광고 송출을 이어오며 글로벌 브랜드로서 입지를 강화하고 있다.

뉴욕 타임스스퀘어 TSX 브로드웨이 빌딩에서 송출되고 있는 빼빼로데이 글로벌 마케팅 캠페인 영상 (사진=롯데웰푸드)

빼빼로데이 당일인 11월 11일에는 타임스스퀘어 중심부 ‘파더 더피 스퀘어’에서 오프라인 행사도 열린다. 현장에서는 빼빼로 시식, 포토존, 이벤트존이 운영되고, K-팝 댄스 공연 등 현지 문화가 어우러진 부대행사가 마련된다. 또한 같은 날 ‘재향군인의 날’을 맞아 한국전쟁 참전용사에게 감사장과 선물을 전달하는 기념식도 함께 진행된다.

미국 서부 로스앤젤레스에서는 ‘The Twins’ 빌딩과 한인타운 인근에 디지털 광고를 게재하며, 11월 24일까지 노출을 이어간다.

베트남 하노이에서는 11월 2일부터 16일까지 ‘롯데몰 웨스트레이크 하노이’ 1층 메인 아트리움에서 현장 체험형 이벤트를 운영한다. 포토존, 게임존 등 다채로운 프로그램을 마련해 현지 소비자와 관광객을 대상으로 브랜드 경험을 확대할 계획이다.

국내에서는 홍대입구역 인근 대형 전광판 4곳, 성수·강남 등 55개 주요 지하철역 옥외 광고, 그리고 서울 지하철 2호선 ‘스트레이 키즈가 숨긴 빼빼로를 찾아줘!’ 참여형 이벤트가 진행된다. 참가자는 이벤트 열차 내부의 QR코드를 스캔해 응모할 수 있으며, 추첨을 통해 다양한 경품이 제공된다.

롯데웰푸드 관계자는 “올해 캠페인은 전 세계 소비자들이 11월 11일을 자연스럽게 ‘빼빼로데이’로 인식하도록 기획됐다”며, “주요 거점 도시를 중심으로 브랜드 경험을 강화하고, 빼빼로데이를 글로벌 기념일로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.