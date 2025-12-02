GS25, 에드워드 리 셰프 협업 도시락 선보여

GS리테일이 운영하는 편의점 GS25가 에드워드 리 셰프와 손잡고 코리안-아메리칸 스타일 ‘폭립&갈비함박 도시락’을 출시한다고 2일 밝혔다.

GS25는 최근 외식 물가 상승으로 점심뿐만 아니라 저녁도 편의점에서 해결하는 ‘편도족(편의점 도시락족)’이 늘어나자 이번 상품을 기획하게 됐다.

GS25의 올해 1~11월 ‘마감할인’ 서비스 매출을 살펴보면 저녁 시간대 매출 비중이 (17~19시, 59.7%) 점심 시간대(11~13시, 26.8%)의 두 배가 넘는 것으로 나타났다.

GS25가 에드워드 리 셰프와 손잡고 코리안-아메리칸 스타일 간편식 시리즈를 출시했다. (제공=GS리테일)

‘에드워드 리 폭립&갈비함박 도시락’은 저녁 외식 메뉴로 인기가 높은 폭립과 갈비 함박을 메인 메뉴로 구성했다. 여기에 에드워드리 셰프만의 비법인 ‘소고기쌈장’을 밥 위에 더해 감칠맛을 더하고, 볶음김치·어묵·소세지 등 밑반찬을 곁들었다.

GS25는 오는 3일부터 9일까지 7일간 ‘에드워드 리 폭립&갈비함박 도시락’ 구매 후 GS 올(ALL) 멤버십 적립 시 50% 즉시 페이백을 제공한다. 오는 10일부터 31일까지 17~21시 내 도시락 구매 시 2천 원을 할인한다.

GS25는 이번 도시락 출시를 시작으로 에드워드 리 셰프와 코리안-아메리칸 스타일 상품을 지속 출시할 계획이다.

디저트 상품으로 ‘에드워드 리 피스타치오 컵케이크’를 이날 함께 선보인다. 오는 4일에는 ‘에드워드 리 K-맥앤치즈’와 ‘에드워드 리 버번소스 돈목살덮밥’이 출시된다.

오는 9일에는 미국식 장조림인 풀드포크에 한국식 고추장 바비큐 소스를 더한 ‘에드워드 리 고추장 풀드포크 김밥’을 선보인다. 내년 1월에는 에드워드 리 셰프의 킥이 들어간 ‘부추전 스낵’도 선보일 예정이다.

조현정 GS리테일 트렌드상품차별화팀 매니저는 “최근 지속되는 물가 상승으로 편의점에서 저녁 식사를 해결하는 수요가 늘어남에 따라 고객들의 저녁 식사를 책임질 풍성한 도시락을 기획했다”면서 “세계적인 셰프 에드워드 리와의 협업을 통해 코리안-아메리칸 프리미엄 간편식을 합리적인 가격에 선보이겠다”고 말했다.