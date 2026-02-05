큐렉소, 작년 영업익 24억원 '흑자전환'

의료로봇 전문기업 큐렉소는 작년 영업이익 24억원을 기록해 전년 대비 흑자 전환했다고 5일 밝혔다.

같은 기간 매출은 약 34% 증가한 745억원을 기록했다. 특히 회사의 핵심 동력인 의료로봇사업부가 전년 대비 88% 증가하며 전체 실적 성장을 견인했다.

회사는 이번 실적 개선의 핵심 요인으로 글로벌 시장 다변화 전략을 꼽았다. 기존 인도 중심 매출 구조에서 벗어나 일본, 대만, 말레이시아, 인도네시아 등으로 시장을 확장하며 매출 기반을 안정적으로 넓혔다.

주요 시장 인허가 성과도 실적 개선에 기여했다. 큐렉소는 지난해 고관절 적응증이 확대된 '큐비스-조인트 THA'에 대해 국내 식품의약품안전처(MFDS) 인증을 획득했다. 일본 후생노동성(PMDA)으로부터 '큐비스-조인트' 제조·판매 승인도 완료했다.

관련기사

이재준 큐렉소 대표는 "작년 의료로봇 부문 성장과 글로벌 시장 다변화를 통해 역대 최대 매출과 흑자 전환을 달성했다"며 "올해는 유럽 CE 인증과 미국 FDA 인허가를 기반으로 중동, 중남미, 아프리카 등 글로벌 시장 진출을 본격화하며 글로벌 의료로봇 기업으로의 도약을 가속화하겠다"라고 말했다.

회사는 중장기적으로 AI 응용기술을 접목한 차세대 수술로봇 개발을 통해 글로벌 기술 경쟁력을 키운다는 방침이다.