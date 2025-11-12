큐렉소, 3분기 영업익 9.7억원 '흑자전환'

의료로봇 전문기업 큐렉소는 3분기 연결 기준 영업이익이 9억7천만원으로 전년 동기 대비 흑자 전환했다고 12일 밝혔다.

같은 기간 매출액은 172억원으로 전년 대비 30.1% 증가했다. 주력 사업인 의료로봇부문 누적 매출이 전년 동기 대비 80% 신장하며 성장세를 주도했다.

큐렉소 글로벌 수출 현황 2025 3분기 (사진=큐렉소)

회사는 올해 일본, 대만, 인도네시아, 말레이시아, 파키스탄 등으로 글로벌 매출 국가를 다변화한 것이 실적 개선의 주요 요인이라고 설명했다. 특히 지난해 일시적으로 부진했던 인도 시장 매출도 회복세를 보이고 있다.

큐렉소 관계자는 "현재 진행중인 '큐비스-조인트'의 미국 FDA 및 유럽 CE 인허가, 그리고 중동·중남미 지역 인허가가 완료되면 추가적인 의료로봇 매출이 기대된다"며 "글로벌 시장 진출 확대를 통해 중장기적인 성장세를 이어갈 것"이라고 말했다.