큐렉소, 척추수술로봇 '큐비스-스파인' 임상 성공

의료로봇 전문기업 큐렉소는 척추수술로봇 '큐비스-스파인'을 활용한 임상수술이 신촌세브란스병원에서 성공적으로 진행됐다고 11일 밝혔다.
큐비스-스파인은 작년 4월 한국보건의료연구원(NECA)으로부터 혁신의료기술에 선정된 척추수술로봇이다.
혁신의료기술은 높은 잠재성과 혁신성을 지닌 기술에 대해 일정 조건 하에 실제 의료현장에서 사용과 평가를 허용함으로써 조기 시장 진입을 지원하는 제도다.
세브란스병원에서 진행된 이번 임상은 '큐비스-스파인'의 혁신의료기기 지정에 따라 건강보험 수가 등재를 목표로 수행되는 임상연구의 첫 사례다.
큐렉소는 양산부산대병원에서도 임상 수술을 위한 임상연구심의위원회(IRB) 승인 절차를 진행 중이다.
큐비스-스파인은 척추경 나사못을 정확한 위치로 안내하고 고정하는 척추수술로봇이다. 3차원 영상기기 및 2차원 영상기기 영상을 이용해 정밀한 수술 기구 유도와 위치 제어를 지원한다.
큐렉소 관계자는 "세브란스병원을 비롯한 주요 상급병원에서 임상 수술을 통해 축적된 임상 데이터를 바탕으로 정식 신의료기술 등재 및 보험 급여화 절차를 본격적으로 추진하고 있다"고 말했다.