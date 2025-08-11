큐렉소, 척추수술로봇 '큐비스-스파인' 임상 성공

의료로봇 전문기업 큐렉소는 척추수술로봇 '큐비스-스파인'을 활용한 임상수술이 신촌세브란스병원에서 성공적으로 진행됐다고 11일 밝혔다.

큐비스-스파인은 작년 4월 한국보건의료연구원(NECA)으로부터 혁신의료기술에 선정된 척추수술로봇이다.

혁신의료기술은 높은 잠재성과 혁신성을 지닌 기술에 대해 일정 조건 하에 실제 의료현장에서 사용과 평가를 허용함으로써 조기 시장 진입을 지원하는 제도다.

큐렉소 척추수술로봇 '큐비스-스파인' (사진=큐렉소)

세브란스병원에서 진행된 이번 임상은 '큐비스-스파인'의 혁신의료기기 지정에 따라 건강보험 수가 등재를 목표로 수행되는 임상연구의 첫 사례다.

큐렉소는 양산부산대병원에서도 임상 수술을 위한 임상연구심의위원회(IRB) 승인 절차를 진행 중이다.

관련기사

큐비스-스파인은 척추경 나사못을 정확한 위치로 안내하고 고정하는 척추수술로봇이다. 3차원 영상기기 및 2차원 영상기기 영상을 이용해 정밀한 수술 기구 유도와 위치 제어를 지원한다.

큐렉소 관계자는 "세브란스병원을 비롯한 주요 상급병원에서 임상 수술을 통해 축적된 임상 데이터를 바탕으로 정식 신의료기술 등재 및 보험 급여화 절차를 본격적으로 추진하고 있다"고 말했다.