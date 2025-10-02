큐렉소, 고관절 수술로봇 '큐비스-조인트 THA' 국내 품목 허가 승인

무릎 수술로봇 이어 고관절까지 적응증 확대

디지털경제입력 :2025/10/02 15:06

신영빈 기자

의료로봇 전문기업 큐렉소는 식품의약품안전처(MFDS)로부터 인공고관절 수술로봇인 '큐비스-조인트 THA'의 품목허가를 획득했다고 2일 밝혔다.

이번 허가로 큐렉소는 기존 무릎 인공관절 수술로봇 '큐비스-조인트'에 고관절 적응증을 추가하며 제품 포트폴리오를 확장하게 됐다.

큐비스-조인트 THA (사진=큐렉소)

큐비스-조인트 THA는 AI 기반의 고관절 CT 이미지 자동 분할, 수술계획 소프트웨어, 정밀 로봇 제어 기술, 사용자 친화적 UI를 갖춰 수술 편의성을 높였다.

큐렉소는 이번 국내 허가를 기반으로 큐비스-조인트 THA의 미국 식품의약국(FDA)과 유럽 CE 인증 등 해외 인허가를 추진하며 글로벌 시장 확대에 나설 계획이다.

큐렉소 관계자는 "AI와 로봇 제어 기술을 접목해 수술 정확도와 사용자 편의성을 높였다"며 "앞으로도 연구개발 투자를 지속해 글로벌 수술로봇 시장에서 경쟁력을 높여가겠다"고 밝혔다.

신영빈 기자burger@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
