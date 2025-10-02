큐렉소, 고관절 수술로봇 '큐비스-조인트 THA' 국내 품목 허가 승인

의료로봇 전문기업 큐렉소는 식품의약품안전처(MFDS)로부터 인공고관절 수술로봇인 '큐비스-조인트 THA'의 품목허가를 획득했다고 2일 밝혔다.

이번 허가로 큐렉소는 기존 무릎 인공관절 수술로봇 '큐비스-조인트'에 고관절 적응증을 추가하며 제품 포트폴리오를 확장하게 됐다.

큐비스-조인트 THA (사진=큐렉소)

큐비스-조인트 THA는 AI 기반의 고관절 CT 이미지 자동 분할, 수술계획 소프트웨어, 정밀 로봇 제어 기술, 사용자 친화적 UI를 갖춰 수술 편의성을 높였다.

큐렉소는 이번 국내 허가를 기반으로 큐비스-조인트 THA의 미국 식품의약국(FDA)과 유럽 CE 인증 등 해외 인허가를 추진하며 글로벌 시장 확대에 나설 계획이다.

큐렉소 관계자는 "AI와 로봇 제어 기술을 접목해 수술 정확도와 사용자 편의성을 높였다"며 "앞으로도 연구개발 투자를 지속해 글로벌 수술로봇 시장에서 경쟁력을 높여가겠다"고 밝혔다.