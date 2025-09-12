큐렉소, 대한민국 일자리 으뜸기업 선정

의료로봇 전문기업 큐렉소가 '2025 대한민국 일자리 으뜸기업'으로 선정됐다고 12일 밝혔다.
대한민국 일자리 으뜸기업은 고용노동부가 일자리 창출과 고용환경 개선 성과가 우수한 기업 100곳을 매년 선정해 포상하는 제도다.
큐렉소는 ▲사업 확장에 따른 청년 인력 채용 강화 ▲유연근무제 확대 및 일생활 균형 실천 ▲임금체계 개편을 통한 근로자 만족도 제고 등 성과를 인정받았다.
큐렉소는 수술로봇 글로벌 진출과 사업 확장에 따라 작년 한 해 채용이 전년대비 19.05% 증가했다. 전체 인원 수 48%가 청년층으로 청년 일자리 확대에 기여했다.
또한 직장 생활과 육아를 병행할 수 있도록 일자리 양립 정책을 적극 활용한 결과, 육아휴직 복직률은 100%를 기록해 여성의 안정적인 직장 복귀를 지원하고 있다.
큐렉소 관계자는 "임직원들의 근무 환경을 개선하기 위해 했던 노력이 인정받은 결과"라며 "청년 인재 채용 확대와 근로환경 개선을 지속적으로 추진해 사회에 기여하겠다"고 말했다.