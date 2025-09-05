뉴로메카, 큐렉소 납품계약 금액 상향

MaaS 사업 성과로 올해 매출 성장 기대

디지털경제입력 :2025/09/05 17:47

신영빈 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

로봇 자동화 전문기업 뉴로메카는 의료로봇 기업 큐렉소와 체결한 납품 계약 총금액이 기존 90억원에서 92억5천만원으로 상향됐다고 5일 밝혔다.

지난 2023년 납품계약을 체결한 큐렉소 인공관절로봇 '큐비스-조인트' 로봇 팔과 기타 제품군의 성능 개선이 이뤄지면서 매출이 증가했다.

뉴로메카는 제조 전문성을 기반으로 한 '제조기반 서비스(MaaS)' 사업 모델이 안정적으로 운영되고 있다고 평가했다.

뉴로메카 MaaS는 초기 설계부터 양산까지 원스톱 서비스를 제공한다. 고객사 맞춤형 제조 지원을 통해 빠른 사업화와 제품 경쟁력을 동시에 확보할 수 있도록 돕는다.

관련기사

특히 뉴로메카는 협동로봇과 자율이동로봇, 델타 로봇, 핵심 부품 및 제어 소프트웨어까지 자체적으로 내재화한 제조 및 제어 역량을 보유하고 있다.

뉴로메카 관계자는 "당사 MaaS 역량이 시장에서 인정받고 있음을 보여주는 사례"라며 "앞으로도 다양한 고객사들을 통해 추가적인 MaaS 실적이 이어질 것"이라고 말했다.

신영빈 기자burger@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
뉴로메카

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

전날 저녁부터 줄 섰다고?…3천명 몰린 '트레이더스 구월점' 가보니

[보안리더] 윤원석 라온시큐어 부사장 "난 보안 1.2세대...30여 해커들 지휘"

"게임 속 세상이 현실로"…콘진원 '2025 게임문화축제' 가보니

"K-바이오, 5년내 5대 강국 도약…수출 2배로"

ZDNet Power Center